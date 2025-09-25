Pareja del fallecido B King está oficialmente desaparecida; Fiscalía de México se pronunció

El nombre de Angie Miller se convirtió en tendencia en redes sociales, este jueves, 25 de septiembre, pues se encendieron las alarmas al afirmar que la mujer, quien tuvo una relación amorosa con B King, estaba desaparecida en México.

Pese a que sus familiares no se han pronunciado de manera oficial, miles de personas en redes sociales se mostraron preocupados por la situación, teniendo en cuenta de que la mujer estuvo compartiendo con B King y DJ Regio Clown antes de que fueran hallados sin vida.

B king y Regio Clown, fueron hallados sin vida, luego de haberse reportado su desaparición el pasado 16 de septiembre, en México. | Foto: Foto: Montaje realizado por El País con fotografías de redes sociales de los artistas.

La Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México confirmó la desaparición de Angie Miller, la modelo con la que B King sostenía una relación.

En el documento se hacen algunas especificaciones sobre el aspecto físico de la mujer, con el fin de que los ciudadanos que tengan información con respecto a su paradero, lo reporten a las autoridades para preservar su vida.

“Ayúdanos a localizar a Angélica Yetsey Torrini León”, se lee en el informe, al cual se le adjuntaron tres fotografías de la mujer para que sea identificada.

Esta es la información que se tiene sobre su desaparición

Fecha de la desaparición: 23/09/2025

23/09/2025 Lugar de desaparición: Santa Cruz Atoyac, Benito Juárez, Ciudad de México.

Santa Cruz Atoyac, Benito Juárez, Ciudad de México. Circunstancias de su desaparición: Se le vio por última vez el día 23 de septiembre de 2025 en Santa Cruz Atoyac, Benito Juárez, Ciudad de México.

Pareja de B King fue declarada como desaparecida. | Foto: Fiscalía General de Justicia de CDMX.

Datos de la persona

Edad: 29 años

29 años Sexo: Mujer

Mujer Estatura: 1.60 mts

1.60 mts Señas particulares y objetos asociados: Cicatriz de cesárea, tatuajes: “Mía” en el pecho, carta de corazón y enredadera en brazo izquierdo, un rayo detrás de la oreja derecha, en antebrazo derecho una fecha sin definir y un corazón en muñeca derecha.

Información útil para su búsqueda

Vestimenta que portaba el día de su desaparición: Desconoce.

Desconoce. Observaciones: Sin observaciones.

Este fue el mensaje con el que Angie Miller despidió a B King

Después de que se dieran a conocer los hallazgos de los cuerpos de los artistas, la modelo Angie Miller hizo una emotiva y dolorosa publicación en su cuenta de Instagram.