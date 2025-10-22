Angie Miller reapareció y habló por primera vez sobre verdadera relación con B King; destapó detalle: “No es un circo”

El fallecimiento de B King generó una profunda conmoción entre sus seguidores y en la opinión pública, debido a las impactantes circunstancias que rodearon su caso. El artista colombiano fue reportado como desaparecido en México a mediados de septiembre, y días después fue encontrado sin vida junto a Regio Clown, otro creador de contenido proveniente del país.

Ante la gravedad del suceso, las autoridades mexicanas abrieron una investigación exhaustiva para identificar a los responsables y esclarecer los hechos que llevaron a este desenlace. Mientras avanzaban las indagaciones, surgieron múltiples especulaciones en redes sociales sobre lo que pudo haber ocurrido durante los últimos días del artista en territorio mexicano.

En medio de ello, la atención se centró en una mujer que habría compartido tiempo con B King antes de su desaparición. Se trató de Angie Miller, una creadora de contenido, quien compartió diversos contenidos junto al colombiano, dando a entender que habría un aparente romance entre ambos.

Angie Miller había dejado una serie de palabras con respecto a B King | Foto: Instagram @soyangiemilleroficial_ / Montaje SEMANA

Una vez se destapó este crimen, la latina desapareció por unos días del ojo público, alarmando a miles de personas que no tenían idea de qué le habría podido pasar. Poco después se conoció que había estado detenida como parte de las investigaciones por el caso.

Ante lo revelado en medios internacionales, Angie Miller decidió romper el silencio y aclarar qué había ocurrido, especificando el tipo de vínculo que sostenía con B King antes de que perdiera la vida.

A través de un video en redes sociales, la modelo fue contundente con la unión que llevaba con el artista, señalando que se estaban conociendo y disfrutando del tiempo en México, pues trabajarían juntos.

“No fui mujer de Bayron, no fui su novia. Nos estábamos conociendo. Era una persona muy espectacular, muy hermosa. Me afectó muchísimo lo que le sucedió. Bayron y yo nos conocimos por medio de Regio porque íbamos a trabajar juntos (...) Teníamos muchos intereses juntos, pero quedamos en estar concentrados en nuestra carrera... pero nos íbamos a conocer”, dijo.

“Les pido por favor que me saquen de todas estas cosas malas que están diciendo de mi, que todas son falsas”, agregó, defendiéndose de noticias que serían falsas.

La mujer indicó que sí estuvo detenida, pero que su inocencia hizo que todo el proceso fuera corto y rápido, ya que las autoridades confirmaron que ella no tenía nada que ver con esto.

“Vieron que yo era una persona inocente (...) En ningún momento estuve presa. Me detienen y hacen esta investigación y eso fue todo lo que pasó. En ningún momento tuve una declaración. En ningún momento me llevaron a juicio”, puntualizó.

En cuanto a la distancia que tomó de las plataformas digitales, explicó que se debió al dolor que sintió por la tragedia, además del malestar que había pasado toda su familia.

“Decidí darle respeto a lo que estaba sucediendo porque esto no es un circo, señores”, concluyó.