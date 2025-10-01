Destapan verdad sobre el vínculo de B King y Angie Miller tras su muerte en México; soltaron detalle sobre Regio Clown

La muerte de B King causó conmoción en miles de personas, debido a los detalles que rodearon el caso. El artista desapareció en México a mediados de septiembre, para después ser hallado sin vida junto a Regio Clown, otro artista colombiano.

La prensa internacional informó que el hallazgo de los cuerpos fue devastador, ya que presentaban señales de violencia, desmembramiento y estaban ubicados con un cartel inesperado. Las autoridades iniciaron labores de investigación, intentando dar los el paradero de todos los responsables.

Sin embargo, en medio de todo el caso, las miradas de más de un curioso se posaron en una mujer que estuvo con B King durante su estadía en México. Aquella persona grabó contenidos a su lado, se mostró amorosa y preocupada por él, al punto de rechazar lo que había sucedido.

Se trató de Angie Miller, que habría sido la pareja del artista urbano en ese momento. Ambos no dudaron en plasmar su cercanía durante el viaje a México, disfrutando de planes y momentos.

No obstante, recientemente, Adriana Salazar, la madre de B King, concedió una entrevista a Más allá del silencio, de Rafael Poveda, donde no dudó en responder todas las preguntas relacionadas con el caso de su hijo. Una de las interrogantes se enfocó en la modelo, ya que poco se sabía de ella.

La mamá del reguetonero destapó una inesperada verdad, precisamente sobre la mujer con la que él estuvo compartiendo. Según Salazar, Bayron Sánchez Salazar se conoció con Angie Miller en México, por lo que llevaban solo unos días juntos.

De izquierda a derecha: Angie Miller, B King y Regio Clown. | Foto: Pantallazos de videos de las cuentas en Instagram: soyangiemilleroficial_ y regioclownn, respectivamente.

En las declaraciones de la progenitora, ambos coincidieron por Regio Clown, pues el cantante no se conocía con nadie y hasta ahora estaba haciendo contactos para su entorno profesional. La única persona con la que tenía cercanía era con su mánager, quien lo acompañó en todo este proceso artístico.

“Yo lo que sé es que él la conoció allá. Se la presentaron, la conoció allá (México), Bayron tampoco la conocía, así igual que Regio. No conocía a nadie, solo a su mánager. Se la presentaron, se hicieron como muy amigos, como que se encarretaron, tal y como dicen, pero no sabía quién era. Se la presentó Regio”, comentó.

“Él llegó a México con Juan Camilo Gallego, su mánager, y también les presentaron dos amigas. Se hicieron como amigos, me imagino que se metieron. No se conocían”, puntualizó.

En cuanto a qué tenía que ver Miller con el caso, Adriana Salazar mencionó que únicamente supo de la detención de la joven, más no entró a profundizar en detalles.

“Cuando yo me vine para acá me di cuenta de que Angie estaba desaparecida, pero después nos dimos cuenta de que estaba detenida mientras la interrogaban, pero no supe más, no supe qué pasó”, comentó.

Al preguntarle por Regio Clown, indicó que tampoco se conocía con B King, por lo que la unión se dio en la estadía. Sin embargo, sí fue contundente al mencionar que el DJ, según lo que les dijeron en sus investigaciones, tenía “problemas delicados”.