El pasado lunes 22 de septiembre se confirmó el hallazgo en México de los cuerpos sin vida de los artistas colombianos Bayron Sánchez, conocido como B King, y Jorge Luis Herrera, de nombre artístico Regio Clown.

En la imagen, Jorge Herrera, el DJ colombiano más conocido como Regio Clown. | Foto: Captura de Instagram @regioclownn

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y la Comisión de Búsqueda de Personas de la capital (CBP), los cuerpos de los artistas colombianos fueron hallados en el municipio de Cocotitlán.

Los cuerpos de Sánchez, de 31 años, y Herrera, de 35, presentaban signos de violencia y habrían sido torturados, al parecer, por integrantes del cartel La Familia Michoacana.

En medio del proceso investigativo de las autoridades mexicanas para dar con el paradero de los asesinos, varias versiones empezaron a circular, entre estas, que una mujer que había sido vista con los colombianos, identificada como Angélica Torrini, conocida en redes sociales como Angie Miller, estaba desaparecida.

Sin embargo, transcurridas pocas horas, se estableció que la mujer, quien al parecer sería novia de B King, no estaba desaparecida, sino que había sido detenida por la Coordinación General de Combate al Secuestro del Estado de México, por su presunta participación en la muerte de los dos colombianos.

Angie Miller y B King. | Foto: Instagram @soyangiemilleroficial_ - @bkingoficial / Montaje: Semana

En cuanto a la biografía de esta mujer, se estableció que es de nacionalidad venezolana y se desempeña como modelo y actriz de contenido para adultos. También se conoció que tiene 29 años y que está radicada en México desde hace un buen tiempo.

Al ser actriz de contenido para adultos, Angie Miller tiene una plataforma en la que sus seguidores pueden conocer más de ella. En este canal comparte mensajes como: “A medias entre milf y una teen, estoy en el medio del placer más rico que puedas ver en una mujer; no saldré de tus pensamientos ni un solo segundo, te seduciré hasta que tengas el orgasmo más rico que has podido sentir”.

De acuerdo con el portal mexicano Milenio, dado que Angie Miller es actriz de cine para adultos, tendría un contrato con la empresa Sexmex.

Esta compañía, aseguran desde dicho medio mexicano, “se encarga de realizar castings a mujeres con el adelanto de, en caso de ser aceptadas, poder ganar entre 30 mil a los 100 mil pesos mexicanos por una ‘serie de escenas’“.

Y agregan en el portal Milenio: “Asimismo, se ha dado a conocer que Angie Miller no solo era parte de la empresa antes mencionada, sino que además sería portada de una revista, de manera específica de la llamada Venena, que también se encarga de difundir material explícito para mayores de 18 años".

Vale mencionar que, una vez se confirmó el hallazgo sin vida del colombiano B King, Angie Miller compartió un mensaje a través de su cuenta en Instagram en el que indicó: