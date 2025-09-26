Angie Miller: Estas son las últimas publicaciones de la detenida tras la muerte de B King

La Fiscalía General de Justicia de CDMX había confirmado el jueves la desaparición de Angélica Yetsey Torrini León, mejor conocida en el mundo de las redes sociales como Angie Miller, pues luego de que las autoridades mexicanas encontraran los cuerpos de B King y DJ Regio Clown, sus familiares y amigos no tenían conocimiento de su paradero.

Esto generó una fuerte alerta, ya que muchos temían que corriera el mismo destino y no fuera posible localizarla y proteger su vida.

Sin el embargo, este viernes, 26 de septiembre, el caso dio un giro, ya que la modelo fue detenida por la Coordinación Nacional Antisecuestro de México, con el fin de cumplir con las investigaciones correspondientes a la muerte de los artistas colombianos.

Su captura se habría realizado en las altas horas de la noche del jueves, en el Valle de los Pinos, territorio perteneciente a Tlalnepantla de Baz, del Estado de México, según informó el Diario El País.

La novia del fallecido artista se encuentra desaparecida. Esto dijo la Fiscalía de México. | Foto: Instagram @soyangiemilleroficial_ - @bkingoficial / Montaje: Semana

Según se conoce, los estudios e indagaciones realizados por la Fiscalía, habría pistas que apuntan a que la modelo venezolana tendría información con respecto a lo ocurrido e incluso, podría haber llegado a participar en el plan con el que los hombres habrían sido engañados.

Por otro lado, Milenio, uno de los medios de comunicación más importantes de México, indica que pese a que la mujer fue detenida por las autoridades, cuenta con status de liberada, razón por la cual, no se registran detalles con respecto al procedimiento.

¿Cuáles son las últimas publicaciones de Angie Miller en redes sociales?

El pasado 20 de septiembre, es decir, el cuarto día de la desaparición de B King y DJ Regio Clown, Angie Miller se pronunció por medio de sus redes sociales y en medio de la desesperación que estaría viviendo al no tener información de su pareja, publicó una foto del artista acompañado de un emotivo mensaje.

“Que tu música te traiga salvo a casa. Que tu música te traiga con bien“, escribió en su cuenta oficial de Instagram.

Por medio de la sección de los comentarios, miles de personas la estuvieron apoyando y enviando mensajes de fortaleza, esperando que los cantantes pudieran regresar con sus familias.

“Ya aparecerá, no te preocupes”; “todo se va a resolver. Desde Colombia te enviamos mucha fuerza”; “Qué Dios los bendiga y proteja en donde quiera que estén”, y “Confía en Dios, Él los traerá de vuelta”, escribieron.

Por otro lado, cuando se oficializaron los fallecimientos, escribió: