Se destapan nuevos detalles de la desaparición de Angie Miller, pareja de B King: “Dejó su hija de dos años”

Angie Miller, la mujer con quien B King habría iniciado una relación hace varios meses, está desaparecida. Aunque en un primer momento se trataba de especulaciones, con el paso de las horas, la Fiscalía General de Justicia de CDMX se pronunció este jueves, 25 de septiembre, al respecto y confirmó la noticia.

Por medio de su cuenta oficial de X, Alex Rodríguez, periodista de Univisión, reveló algunos detalles exclusivos con respecto a la mujer y habló de las circunstancias que estaría viviendo su familia.

La joven estuvo pidiendo ayuda en medio del caso de desaparición del artista colombiano. | Foto: Instagram @soyangiemilleroficial_ - @bkingoficial / Montaje: Semana

“Les cuento que en medio de nuestra investigación por la desaparición y muerte de los dos músicos colombianos, B King DJ y Regio Clown, hemos hablado con muchas de las partes y hace unos minutos una persona implicada en este caso nos ha pedido ayuda para publicar que desde hace 48 horas la joven con la que Bayron compartió sus últimas horas llamada Angie Miller, está desaparecida”.

Reveló que, según la información suministrada por fuentes cercanas, Angie habría salido de su casa ubicada en Colonia del Valle en Ciudad de México a las 7 de la noche, del 23 de septiembre, dejando a su hija de dos años con la persona encarga de su cuidado y desde ese momento, no se tiene información de su paradero.

“Obviamente, les he preguntado si existe la posibilidad de que esté desaparecida porque de pronto está declarando ante las autoridades, pero me dicen que es imposible porque la niña de dos años está sola en este momento con la nana desde hace dos días”.

Por otro lado, indicó que el representante de la modelo está bastante preocupado. No obstante, estaría temeroso de dar cualquier declaración teniendo en cuenta los hallazgos de los cuerpos de B King y DJ Regio Clown.

🚨 PRIMICIA | Última hora en el caso del crimen de Bayron Sánchez y Dj Regio Clown.

Se busca a Angie Miller, amiga cercana de Bayron. Su testimonio podría ser clave para esclarecer lo ocurrido.

⚠️ Ayúdanos a difundir para que aparezca.#BayronSánchez #DJRegioClown #AngieMiller pic.twitter.com/Y7NXhwWSEo — Alex Rodriguez (@alexrodrigueztv) September 25, 2025

“Ella estuvo muy involucrada en la búsqueda de Bayron y varios días después este martes por la noche dijo que iba a trabajar a un asunto relacionado con su profesión y ha desaparecido”, señaló.

Finalmente, dejó saber que en la emisión del viernes, 26 de septiembre, saldrán a la luz más detalles sobre Angie Miller, en el programa de entretenimiento en el que trabaja.