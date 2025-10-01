La muerte de B King, cuyo nombre de nacimiento era Byron Sánchez Salazar, generó conmoción entre sus seguidores y colegas del ámbito artístico, sobre todo por las circunstancias que envolvieron el hecho. El cantante fue reportado desaparecido el 16 de septiembre y, seis días más tarde, el 22 del mismo mes, su cuerpo fue hallado sin vida junto al de Jorge Luis Herrera, reconocido como Regio Clown.

La noticia estremeció al público y a quienes compartieron con ellos, provocando una ola de mensajes en redes sociales. Familiares, amigos y fanáticos expresaron su dolor y recordaron los momentos compartidos, resaltando el legado y la huella que ambos artistas dejaron en sus vidas.

Sin embargo, recientemente, Adriana Salazar, la mamá de B King, concedió una entrevista a Rafael Poveda, para el formato Más allá del silencio, en el que contó un poco de su desgarradora experiencia con la muerte de su hijo.

La colombiana indicó que apenas se enteró de la desaparición del artista, buscó las formas para ir a México y encontrarlo de la forma que fuera. “Empecé como una loca desesperada, me entró algo en el corazón, pensé lo peor... me lo deben estar torturando, no quiero que me le hagan nada”, afirmó.

Cuando llegó al país azteca, Salazar indicó que fueron horas de espera e incertidumbre, teniendo en cuenta la corazonada que había tenido antes. Luego fue contactada por las autoridades, quienes la llevaron a un lugar para reconocer el cuerpo que se había hallado.

La mamá de B King confirmó que se trataba de él, precisamente por los tatuajes que tenía en su cuerpo. Una vez los vio, entendió que el joven había sido víctima de una situación lamentable.

“A las 10: 00 a.m. estábamos en un sitio donde me lo muestran en el computador, sus fotos, y ya supe que era Bayron, estaba muerto. Me mostraron de aquí (la clavícula) hasta acá (el abdomen), y yo por los dos tatuajes que tenía en el pecho lo reconocí. También el de la pierna”, comentó.

La mujer, bastante afectada, indicó que, tras identificarlo, le fueron entregados los restos en una bolsa, presentando señales de violencia y de que fue desmembrado.