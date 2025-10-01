Todavía es un verdadero misterio lo que hay detrás del asesinato de Bayron Sánchez, conocido como B King, y Jorge Luis Herrera, conocido como Regio Clown.

Los dos artistas desaparecieron tras salir de un gimnasio en México y, poco después, sus cuerpos fueron encontrados sin vida con claros signos de tortura.

Desde ese momento todo se centró en una sola pregunta: ¿Quién los mató? Hasta el momento, las autoridades no han podido responder a este interrogante, pero ya se manejan varias hipótesis.

Bayron Sánchez, conocido como B-King, y Jorge Luis Herrera, conocido como DJ Regio Clown, fueron hallados muertos en México. | Foto: Instagram @bkingoficial - @regioclownn - Montaje SEMANA

Las investigaciones continúan y, poco a poco, con el paso de los días, se han conocido detalles de lo que ha pasado en el caso. Un punto clave es que recientemente fue encontrado el carro en el que los músicos se desplazaron pocos minutos antes de desaparecer.

El vehículo, marca Mercedes-Benz, fue hallado en una casa que está ubicada en el municipio de Tepetlaoxtoc, de acuerdo con información del programa mexicano C4 En Alerta.

Detrás de este inmueble hay varios casos que han aumentado las especulaciones sobre lo que pasó con B King y Regio Clown.

En el año 2020, según el medio citado, la vivienda contaba con una televisión satelital, jacuzzi y más de cinco habitaciones. En ese entonces, el sitio era habitado por una familia que era conocida por haber cometido varios delitos como robo, extorsión, estafa y narcomenudeo.

De hecho, algunos de los vecinos denunciaron que los dueños solían disparar a cualquier hora del día y sin preocuparles las consecuencias. Por lo mismo, les daba miedo denunciarlos ante las autoridades.

B King y Regio Clown salieron de un gimnasio y se les perdió el rastro hasta que fueron encontrados muertos. | Foto: Captura de Instagram @bkingoficial / @regioclownn

Además, en el año 2022 la casa quedó relacionada con dos feminicidios que se habrían cometido allí. En uno de los casos, según el mencionado medio, fue encontrado el cuerpo de una joven a tan solo 30 metros del terreno.

Incluso, al parecer, los responsables del crimen pusieron una cruz allí y solían llevar flores allí.

Actualmente, el inmueble es propiedad de una persona que no tiene relación, por lo menos que se conozca, con la familia que antes vivía allí. Las autoridades están investigando a este propietario e intentan esclarecer los motivos por los que el carro estaba allí oculto.

Además del Mercedes, también hallaron en la vivienda una camioneta de la marca Volkswagen y una motocicleta de bajo cilindraje. El casco fue encontrado sobre el tanque.

Un dato importante es que el carro en el que se subieron B King y Regio Clown no tenía placas y, además, cuenta con los vidrios polarizados, lo que impide ver en su interior desde afuera.

Son varias las hipótesis que se manejan acerca del crimen y los motivos detrás, pero la principal apunta a una supuesta disputa entre bandas dedicadas a la distribución de tusi en discotecas mexicanas. No obstante, los allegados a B King han dejado en claro que él solamente se dedicaba a la música y no tenía relación con algo ilegal.