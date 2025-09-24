Suscribirse

Mamá de B King reveló que su hijo se le habría manifestado con mensaje; publicó sentidas palabras tras su muerte: “En sus brazos”

La progenitora del artista compartió un emotivo mensaje tras lo ocurrido en México.

Daniel Felipe Mejía Alarcón

24 de septiembre de 2025, 9:02 p. m.
B King había denunciado intimidaciones.
La muerte de B King, cuyo nombre de pila es Byron Sánchez Salazar, conmocionó a miles de personas, debido a las condiciones en las que se dio todo. El artista desapareció el 16 de septiembre y luego fue hallado sin vida el 22 de septiembre, junto a Jorge Luis Herrera, conocido como Regio Clown.

Una vez se confirmó la pérdida de ambos, sus familiares reaccionaron y dejaron una serie de mensajes en redes sociales, enfocados en lo que significaron los dos artistas en sus vidas. Cada ser querido expresó su sentir, tal y como fue el caso de la hermana del cantante.

Stefanía Agudelo dejó unas palabras en plataformas digitales, despidiendo a su hermano y agradeciendo todo el apoyo que recibieron. Allí aprovechó para contar una especie de manifestación que habría tenido el artista con su mamá, a través de un mensaje.

“Ayer, en oración, Byron le hizo llegar un mensaje a mi mamá, que queremos compartir con todos ustedes: que no haya rencor, que aprendamos a unirnos más como familia y como seres humanos, que vivamos en paz y recordemos que este mundo necesita mucho amor”, comentó la joven, sin dar detalles de este instante.

Hermana de B King habla del mensaje que interpretó de su hermano.
Estas declaraciones fueron foco de reacciones en redes, ya que muchos apuntaron a que estos mensajes podían darse y ser reales, dependiendo el vínculo. Otros criticaron sus palabras, utilizándolas como vía negativa.

De igual manera, la progenitora de B King subió una fotografía en su cuenta personal de Instagram, dedicándole unas palabras tras lo ocurrido en México. La mujer dejó a la vista un recuerdo de su hijo, plasmando el amor que siempre iba a sentir por él, pese a la tragedia que los separó.

“Te amaré hasta la eternidad vida de mi vida. Sé que Dios te tiene en sus brazos”, escribió en el post, replicado por varias cuentas de entretenimiento.

Los mensajes de aliento aparecieron en otro perfil, afirmando que el dolor que cargaban era inmenso y debían unirse para sobrellevarlo. Algunas personas entregaron oraciones, esperando que el duelo sea sencillo de llevar.

