Hermana de B King rompió el silencio por muerte del artista y envió desgarrador mensaje: “Nada nos lo podrá devolver”

El lunes 22 de septiembre de 2025, las autoridades confirmaron el hallazgo sin vida de los artistas colombianos Bayron Sánchez Salazar, conocido en la industria musical como B King, y Jorge Luis Herrera, popularmente identificado como Regio Clown, luego de permanecer desaparecidos durante varios días.

Según información publicada por El Financiero, la Fiscalía del Estado de México verificó la identidad de ambos a través de tatuajes y rasgos físicos que coincidían plenamente con los artistas.

B King, cantante colombiano, que fue hallado sin vida en México. | Foto: Instagram @bkingoficial

La noticia provocó una profunda conmoción en el medio artístico y entre sus seguidores, quienes manifestaron sorpresa y dolor por lo ocurrido.

Los informes preliminares también dieron cuenta de las difíciles circunstancias que habrían atravesado antes de ser encontrados sin vida, lo que aumentó el impacto del caso.

Hermana de B King habló, luego del fallecimiento del artista

En medio de la ola de reacciones, uno de los mensajes que más llamó la atención fue el de la hermana de B King.

A través de su perfil en Instagram, compartió un sentido texto en el que expresó el inmenso dolor que le deja la partida de su hermano.

En primer lugar, Stefanía envió un mensaje de agradecimiento con todas aquellas personas que estuvieron ahí y tanto a ella como a su mamá, les enviaron palabras y mensajes de aliento.

“Quiero agradecer de todo corazón a cada una de las personas que nos acompañaron en estos días tan difíciles, que con sus oraciones, mensajes y apoyo estuvieron con mi mamá y conmigo en la búsqueda de Byron”, escribió.

B King y Regio Clown, artistas colombianos encontrados muertos en México. | Foto: Foto 1: @bkingoficial / Foto 2: @regioclownn

Stefanía se encargó de recordar y hacer énfasis en que su hermano era “un ser noble, respetuoso y lleno de bondad, siempre dispuesto a dar lo mejor de sí y a tender la mano cuando alguien lo necesitaba”, agregó.

Además, lo que llamó la atención tanto de ella como de su mamá, fue un mensaje que le hicieron llegar a la señora, el cual optaron por compartir con sus seguidores.

“Ayer en oración Byron le hizo llegar un mensaje a mi mamá que queremos compartir con todos ustedes: que no haya rencor, que aprendamos a unirnos más como familia y como seres humanos, que vivamos en paz y recordemos que este mundo necesita mucho amor”, publicó Stefanía en sus redes.

Hermana de B King habla del mensaje que interpretó de su hermano. | Foto: Instagram: @stefania_agudeloo

Por último, dejó claro cuál es la interpretación de dicho mensaje.