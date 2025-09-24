Suscribirse

Gente

Hermana de B King rompió el silencio por muerte del artista y envió desgarrador mensaje: “Nada nos lo podrá devolver”

La familiar aseguró que un mensaje llegó a su madre y quisieron compartirlo.

Mariana Lizeth Urrea Moreno

Mariana Lizeth Urrea Moreno

Periodista en Semana

24 de septiembre de 2025, 7:15 p. m.
El famosos cantante fue hallado sin vida luego de estar más de 6 días desaparecido en México.
El famosos cantante fue hallado sin vida luego de estar más de 6 días desaparecido en México. | Foto: Instagram @bkingoficial / Montaje: Semana

El lunes 22 de septiembre de 2025, las autoridades confirmaron el hallazgo sin vida de los artistas colombianos Bayron Sánchez Salazar, conocido en la industria musical como B King, y Jorge Luis Herrera, popularmente identificado como Regio Clown, luego de permanecer desaparecidos durante varios días.

Según información publicada por El Financiero, la Fiscalía del Estado de México verificó la identidad de ambos a través de tatuajes y rasgos físicos que coincidían plenamente con los artistas.

B King, cantante colombiano, que fue hallado sin vida en México.
B King, cantante colombiano, que fue hallado sin vida en México. | Foto: Instagram @bkingoficial

La noticia provocó una profunda conmoción en el medio artístico y entre sus seguidores, quienes manifestaron sorpresa y dolor por lo ocurrido.

Los informes preliminares también dieron cuenta de las difíciles circunstancias que habrían atravesado antes de ser encontrados sin vida, lo que aumentó el impacto del caso.

Hermana de B King habló, luego del fallecimiento del artista

En medio de la ola de reacciones, uno de los mensajes que más llamó la atención fue el de la hermana de B King.

A través de su perfil en Instagram, compartió un sentido texto en el que expresó el inmenso dolor que le deja la partida de su hermano.

En primer lugar, Stefanía envió un mensaje de agradecimiento con todas aquellas personas que estuvieron ahí y tanto a ella como a su mamá, les enviaron palabras y mensajes de aliento.

“Quiero agradecer de todo corazón a cada una de las personas que nos acompañaron en estos días tan difíciles, que con sus oraciones, mensajes y apoyo estuvieron con mi mamá y conmigo en la búsqueda de Byron”, escribió.

B King y Regio Clown, artistas colombianos encontrados muertos en México.
B King y Regio Clown, artistas colombianos encontrados muertos en México. | Foto: Foto 1: @bkingoficial / Foto 2: @regioclownn

Stefanía se encargó de recordar y hacer énfasis en que su hermano era “un ser noble, respetuoso y lleno de bondad, siempre dispuesto a dar lo mejor de sí y a tender la mano cuando alguien lo necesitaba”, agregó.

Además, lo que llamó la atención tanto de ella como de su mamá, fue un mensaje que le hicieron llegar a la señora, el cual optaron por compartir con sus seguidores.

“Ayer en oración Byron le hizo llegar un mensaje a mi mamá que queremos compartir con todos ustedes: que no haya rencor, que aprendamos a unirnos más como familia y como seres humanos, que vivamos en paz y recordemos que este mundo necesita mucho amor”, publicó Stefanía en sus redes.

Hermana de B King habla del mensaje que interpretó de su hermano.
Hermana de B King habla del mensaje que interpretó de su hermano. | Foto: Instagram: @stefania_agudeloo

Por último, dejó claro cuál es la interpretación de dicho mensaje.

“Ese será el legado de Byron. Nada nos lo podrá devolver físicamente, pero su amor y esencia siempre estarán presentes. Hoy lo recordamos con gratitud, con fe y con la certeza de que algún día volveremos a encontrarnos”, concluyó.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. La Casa Blanca estrena su particular “paseo de la fama” con una sorpresa en el espacio de Biden

2. Brasil le robó millonario negocio a Estados Unidos: así es como está negociando con China

3. “Sí o sí va la constituyente”: Armando Benedetti entrega detalles del proceso que adelanta el Gobierno nacional

4. Congresista pide que la Corte Penal Internacional investigue los crímenes del antiguo secretariado de las Farc

5. La ‘pulla’ de Luz Adriana Camargo a la fiscal del caso contra Nicolás Petro: “Se requiere de lealtad institucional”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

B-kingB King Byron Sánchez SalazarB King y Dj RegioMuertes de famososMarcela Reyes

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.