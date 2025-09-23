Ella es la modelo venezolana con la que B King se relacionó tras su separación con Marcela Reyes

Tras la noticia del hallazgo de los cadáveres de los artistas colombianos B King y Regio Clown, miles personas se conmocionaron y varias figuras públicas se han pronunciado frente al inesperado suceso como su expareja Marcela Reyes, Nanis Ochoa y la mujer con la que se relacionó después de su separación.

Angie Miller o Angélica Torrini, como aparece en Instagram, es una actriz y modelo venezolana que desde la desaparición del cantante publicó imágenes para que sus seguidores se enterarán de lo sucedido y ayudarán con la búsqueda.

Sin embargo, luego de la aparición del cuerpo sin vida del colombiano, la joven habló del dolor que esto le había generado y subió unas imágenes y videos que demostraron la cercanía que tenían, tratándose no solo de una amistad, sino una de una relación que no había sido pública.

En una de las fotografías que la venezolana compartió en sus historias, ambos se veían sonrientes, posando frente a la cámara, mientras el artista la estaba abrazando y reflejaban su alegría.

“No puedo con este dolor en mi pecho. Estábamos felices y con muchos proyectos en puerta. En donde quiera te llevaré conmigo. Estoy con tu familia y su dolor”, escribió.

Angie Miller compartió su dolor después de la noticia del hallazgo del cadáver del cantante B King. | Foto: Captura de Instagram @soyangiemilleroficial_

Luego, compartió algunos recuerdos, dos grabaciones en las que se les veía muy acaramelados y en una de ellas ambos se encontraban acostados en la cama, la modelo le decía “amor” y el productor le daba un beso en el cuello. Esta última publicación con la canción Muévete Latina, uno de los éxitos del colombiano.

Por último, en un video publicado por la pareja antes de la trágica noticia, la actriz Miller dejó un sentido mensaje por su pérdida y una petición por las suposiciones que circulan en internet.

“¡El dolor de su pérdida nos deja fatal a todos los seres que lo queríamos! ¡No sabemos qué pasó en realidad, pero respétenos que el dolor que sentimos es grande! ¡Tanto sus familiares como amigos, su hermana! ¡Dejen de suponer estupideces y respeten el dolor!”, expresó.

Angie Miller compartió un video con B King y demostró la tierna relación que llevaban. | Foto: Captura de Instagram @soyangiemilleroficial_

¿Quién era el DJ con el que se encontraba B King?

Jorge Herrera, más conocido por su nombre artístico Regio Clown, fue un DJ, empresario y coach de vida que compartía a través de su perfil de Instagram su vida profesional como los eventos a los que asistía y mensajes motivacionales sobre disfrutar el día a día.