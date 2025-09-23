Bayron Sánchez, más conocido como B King, y Jorge Herrera, su colega y reconocido DJ conocido como Regio Clown en redes sociales, fueron confirmados hallados sin vida el 22 de septiembre, según informaron los medios locales mexicanos.

Los artistas colombianos habían desaparecido desde el pasado el martes 16 de septiembre y conforme a la búsqueda, el último lugar donde habían sido vistos fue a la salida de un gimnasio en Polanco, sin dejar ningún rastro.

Frente a la noticia de la desaparición, los familiares de B King se pronunciaron a través de sus redes para dejar un mensaje. Sin embargo, con el reciente hallazgo del artista, no solo su mamá, hermana y expareja expresaron lo que sentían al respecto, también lo hicieron varias figuras públicas como Nanis Ochoa.

Por medio de su perfil de Instagram, la actriz y presentadora realizó una dinámica con sus seguidores, en la que la preguntaron qué pensaba acerca de lo que le había ocurrido al exesposo de Marcela Reyes.

“Muy triste. Lo conocí por Marcela y era muy querido. Además, muy triste que las personas estén juzgando sin saber realmente lo que pasó. Ojalá no pase otra tragedia por la gente estar suponiendo”, escribió la exparticipante de la primera temporada de La casa de los famosos.

El pronunciamiento de Nanis Ochoa frente al fallecimiento de B King. | Foto: Captura de Instagram @nanis8a

Se dice que en la respuesta Nanis Ochoa estaría haciendo referencia a lo que circula en internet acerca de la culpabilidad de la DJ colombiana, luego de que se viralizara un video en el que Bayron afirmaba haber recibido supuestas amenazas y asegurar que si le pasaba algo, sería responsabilidad de ella.

“Debo informarles con toda la seriedad y transparencia que he ido a la Fiscalía General de la Nación a poner una denuncia formal a la señora Marcela Reyes Guzmán por amenazas de parte de ella y de su equipo de trabajo vía chat de WhatsApp”, informó el compositor en el video, añadiendo que le habían pedido mantener silencio, mientras mostraba las pruebas en su celular.

¿Qué dijo Marcela Reyes sobre la muerte de B King?

Aunque, la DJ y empresaria no se pronunció frente a la denuncia anteriormente mencionada, sí habló del caso de su expareja y dejó en evidencia lo afectada que se encontraba por la noticia de su fallecimiento, pues estuvieron casados por más de siete años y se habían divorciado a principios de 2025 por una polémica.