Mamá de B King habló sobre Marcela Reyes y destapó detalle de lo que ocurrió: “Le dije a mi hijo que la denunciáramos”

El fallecimiento de B King, cuyo nombre real era Byron Sánchez Salazar, impactó profundamente al mundo artístico y a sus seguidores, principalmente por las circunstancias en las que ocurrió. El artista fue reportado como desaparecido el 16 de septiembre y, seis días después, el 22, su cuerpo apareció sin vida junto al de Jorge Luis Herrera, conocido como Regio Clown.

La noticia causó gran conmoción entre el público, familiares y amigos, quienes llenaron las redes sociales con mensajes de despedida y recuerdos, resaltando la huella que ambos dejaron en la música y el entretenimiento.

En medio de este panorama, Adriana Salazar, madre de B King, decidió pronunciarse en distintos espacios y habló recientemente con La W. Allí relató parte de la dura experiencia que vivió tras la pérdida de su hijo, compartiendo el dolor que aún la acompaña.

En el diálogo, la progenitora del cantante se mostró afligida, recordando esta tragedia como un hecho que no permitiría que su vida fuera a ser igual. En ese espacio, la mujer no dudó en desmentir la versión que entregó Marcela Reyes hace poco en una entrevista con el mismo medio.

Adriana Salazar aseguró que no iba a hablar mal de la DJ de guaracha ni tampoco atacarla, pero sí era verdad que al final de la historia todo se puso complejo, al punto de que no se habrían perdonado.

“Esto fue muy horrible, mi hijo no merecía morir así. Es una pesadilla de la que todavía no me despierto”, mencionó.

“No voy a hablar mal de ella. Fue su mujer por siete años. Al principio fue una buena relación, pero al final no lo fue. Es mentira que se perdonaron. Ella no me ha hecho nada malo a mí. Yo no voy a hablar mal de ella; quiso a mi hijo, pero al final, Bayron nunca volvió a hablar con ella”, aseguró.

B King, cantante asesinado en México, y su mamá Adriana Salazar. | Foto: Foto 1: Instagram de B King / Foto 2: Captura de video del podcast Más Allá del Silencio

La madre de B King afirmó que, en su momento, aconsejó al cantante de que, ante posibles amenazas, tomara acciones legales e interpusiera la denuncia en la Fiscalía, de manera que quedara el precedente. Estas recomendaciones surgieron cuando se estaban separando tras los siete años que duraron juntos, a pesar de los buenos momentos que vivieron como familia.

No obstante, el tema no habría avanzado y todo quedó ahí, pues siguieron con sus vidas tras hacer el respectivo proceso legal para velar por la vida del artista.

“Yo fui la que le dije a mi hijo que la denunciáramos y le pusiéramos una demanda en la Fiscalía porque era una amenaza disfrazada de cordialidad. La cosa se quedó así, pasaron los días y no pasó nada. Eso murió ahí, porque seguimos con la vida, pero no pasó nada más. Hicimos la denuncia porque había que hacerlo”, apuntó.

Es importante recordar que Marcela Reyes, en entrevista con La W, aseguró que los dos se habían perdonado, pues en comunicaciones habían llegado a ese punto de disculparse.