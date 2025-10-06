Fiscalía habría identificado a los presuntos asesinos de B King y Regio Clown en México: dicen motivo por el que los mataron

El asesinato de Bayron Sánchez Salazar y Jorge Luis Herrera, más conocidos como B King y Regio Clown, generó conmoción en México y Colombia, países que se pusieron a trabajar de la mano para saber qué hay detrás del crimen.

A los dos artistas se les perdió el rastro el martes, 16 de septiembre, después de que salieran de un gimnasio en el sector de Polanco, en Ciudad de México.

Un día después, sus cuerpos fueron hallados sin vida y con claros signos de tortura. Sin embargo, no fue hasta el 22 de septiembre que se confirmó la noticia, después de que los familiares de B King lo reconocieran.

B King y Regio Clown, cantantes colombianos encontrados muertos en México. | Foto: Captura de Instagram @bkingoficial / @regioclownn

Desde ese momento se iniciaron las respectivas investigaciones para poder esclarecer el doble homicidio, y tal parece que poco a poco se han logrado grandes avances.

En México se informó en las últimas horas que la Fiscalía ya tiene plenamente identificados a las personas que estarían detrás del asesinato de B King y Regio Clown. Por lo menos eso fue lo que dijo el periodista Alex Rodríguez, quien desde el primer momento ha venido destapando información del caso.

“Acabamos de hablar con la Fiscalía y aunque de momento no van a hacer pública esta información, ya tienen a los responsables, saben con nombres y apellidos quiénes hicieron eso”, comentó.

El comunicador fue claro al advertir que la familia de B King ha expresado que pelearán hasta el final para que la muerte del cantante no quede en la impunidad.

Además, Rodríguez también entregó información sobre el supuesto motivo por el que se habrían cometido los homicidios. Al parecer, todo tendría relación, tal y como se ha venido especulando, con actividades ilícitas y disputas por territorio.

“Estos estaban haciendo un negocio ”Estaban en un lugar que no debían y por eso les hicieron eso”, señaló.

Pese a que toda esta información no ha sido confirmada de manera oficial por la Fiscalía, se espera que en los próximos días se entreguen más avances del caso.

Hasta el momento, se han capturado a cuatro colombianos y dos mexicanos por su presunta participación en el hecho, pero las autoridades no han podido demostrar esto en su totalidad.

Además, Angie Miller, reconocida actriz venezolana que supuestamente era amiga de B King, en su momento también fue detenida y dejada en libertad, pero no se han dado mayores detalles al respecto.

La familia de B King, quien ha estado muy activa desde el primer momento, ha remarcado que el joven no estaba en ningún negocio ilegal, sino que su único objetivo era crecer en la música y, por lo mismo, había aceptado realizar el show en Ciudad de México, pero esa se convirtió en la última vez que pudo cantar.