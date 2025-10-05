Marcela Reyes destapó situación inédita que vivió con B King; habló de dura noticia: “Había perdido el bebé”

Marcela Reyes quedó como foco de miradas en las últimas semanas, debido al duro caso sobre la muerte de B King, su exesposo. El artista fue asesinado durante un viaje que realizó a México, dejando una serie de dudas sobre lo que realmente pasó.

Al conocerse la noticia, la atención mediática se giró a la DJ de guaracha, quien fue señalada y recriminada por esta muerte, precisamente por una serie de conflictos que tuvo con el fallecido cantante cuando terminaron su relación, toda clase de mensajes y comentarios la rodearon, llegando a recibir amenazas de muerte, según denunció.

No obstante, recientemente, Marcela Reyes decidió conceder una entrevista al pódcast Más allá del silencio, de Rafael Poveda, donde soltó una serie de revelaciones inéditas sobre su vida personal. La artista indicó en el diálogo que había perdido un bebé de B King, asegurando que esta historia era desconocida en el ámbito público, pues nunca lo había contado.

La productora musical afirmó en la charla que atravesó una crisis económica muy fuerte con Byron Sánchez Salazar, nombre de pila del fallecido DJ, al punto de perder al menos 2.000 millones de pesos en una inversión. Esto se sumó a conflictos y comportamientos de su expareja, por lo que creyó que un hijo sería la solución para que la vida les cambiara.

El golpe físico y emocional por los problemas hicieron que la colombiana buscara alternativas, tal y como fue darle la bienvenida a un nuevo integrante que lograra estabilizarlos, y al mismo tiempo, ubicarlos como pareja.

“Claro, la mamá de B King sabe que yo perdí un bebé de él… Empezó toda esa crisis y yo dije: ‘De pronto, si tenemos un bebé, él accede a eso que yo quería que hiciera’. Dejé de planificar, y en toda esa pérdida del dinero se me cayó el pelo, empecé muy enferma, con un dolor en el estómago, porque era mucha la presión que tenía con todo ese dinero perdido", comentó.

“Me dijeron: ‘Marcela, ¿ya sabes que estás embarazada?’. Yo había dejado de planificar, pero no pensé que fuera a ser tan rápido porque llevaba muchos años planificando. Pero me dicen: ‘Hay que ver si esto fue un aborto, hay que hacer unas ecografías, unos exámenes para encontrar el feto’. Yo recibí esas noticias y él estaba ahí conmigo", agregó.

Al recibir atención médica por ese dolor en el estómago constante, las cosas comenzaron a tornarse complicadas y difíciles, al punto de recibir una noticia muy dolorosa y devastadora. Pese a la emoción de ser papás, todo se transformó cuando los exámenes arrojaron que el bebé ya no estaba.

“Esa noche me dejan internada, pero en ese momento no se había confirmado que el bebé ya no estaba. Solo estábamos esperando a unas ecografías para poder confirmar. Nos mirábamos y él me decía: ‘Vamos a ser papás’. Pero era esa emoción confusa porque teníamos esa situación médica como que no asimilábamos. Al otro día me hicieron el examen y había perdido el bebé”, relató.

En cuanto a Adriana Salazar, su exsuegra y la mamá de B King, apuntó que siempre estuvo pendiente, buscando acompañarla en dicho momento tan duro.

“Su mamá se comunicó conmigo, me mandó un mensaje. Para qué, ella siempre estaba muy pendiente de su hijo y de mi hogar. Pendiente, pero respetuosa, ella nunca fue una suegra entrometida. Me mandó un mensaje sobre el bebé y me dijo que tranquila, y ahí empezamos a asumir la pérdida del bebé. A Byron le dio muy duro, él era más sensible”, aseguró.