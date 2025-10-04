Estos son los chats que Marcela Reyes asegura haber recibido tras el asesinato de B King: “Todo ha sido horrible”

El caso del asesinato de Bayron Sánchez, conocido artísticamente como B King, continúa generando conmoción y revelaciones. Uno de los aspectos más polémicos está relacionado con la DJ colombiana Marcela Reyes, quien mantuvo una relación sentimental con el artista y que ha sido objeto de fuertes críticas.

Su vínculo con el cantante la llevó a pronunciarse en varias oportunidades a través de redes sociales, mostrándose afectada por el crimen.

Sin embargo, en las últimas horas se dieron a conocer más detalles. Se trata de los mensajes que habría recibido la DJ desde el número de su expareja, B King.

Mensajes desde celular de B-King contra Marcela Reyes. | Foto: Fotograma Youtube @weloveentretenimiento / Caso Byron Sánchez: Ex Pareja Marcela Reyes Pide Que Se Investigue La Vida De DJ Regio Clown / 3:19

De acuerdo con Reyes, los mensajes comenzaron a llegar poco después de que se confirmara la trágica noticia, en México.

La colombiana habló en exclusiva con el programa de entretenimiento ¡Siéntese quien pueda!, donde además se revelaron mensajes que contenían frases con tono “amenazador”, que la llevaron a pensar que alguien más podría estar manipulando el dispositivo del artista colombiano.

“Por el teléfono por el que yo me comuniqué algunas veces con Bayron, después de lo sucedido me llega un mensaje, y yo pensé: ¡Ay, Bayron está vivo! Pero cuando entro, empiezan a escribirme cosas como ‘asesina’, ‘regrésalo’, ‘devuélvelo’ (…) Alguien muy cercano, creo saber quién tiene ese teléfono”, señaló.

En la entrevista, relató que entre los textos, además de las amenazas directas, había menciones preocupantes hacia su hijo, lo que incrementó su angustia y la llevó a exigir a las autoridades que investiguen a fondo el origen de esas comunicaciones y su posible relación con el crimen.

“Marcela, usted tiene un hijo, no vaya a ser que se le pierda”, se lee en uno de los mensajes, mientras que otro texto reafirma el peligro al que estaría expuesta: “Pero en la vida estamos y así le ponga mil guardaespaldas a Valentino, vemos qué pasa”.

Mensajes enviados desde el celular de B-King a Marcela Reyes. | Foto: Fotograma Youtube @weloveentretenimiento / Caso Byron Sánchez: Ex Pareja Marcela Reyes Pide Que Se Investigue La Vida De DJ Regio Clown / 3:36

Otro aspecto importante que la artista dio a conocer fue la acción legal que emprendió contra cerca de 40 personas, entre ellas varios influenciadores y medios de comunicación.

“Hoy mi hijo está aquí sin colegio, porque no puede ir a él, eso a mí quién me lo repara. El daño que me han hecho a mí, eso quién lo repara. Todo ha sido horrible”, dijo.

Mientras tanto, las autoridades mexicanas avanzan en la investigación para esclarecer quiénes están detrás del doble homicidio de Bayron Sánchez y Jorge Luis Herrera, conocido como DJ Regio Clown.