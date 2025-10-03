Suscribirse

Se conoce la millonada que le pagaron a B King por irse a presentar en México: habló su madre y contó todo

La mujer habló por primera vez sobre la muerte de su hijo y reveló varios detalles del caso.

Redacción Gente
3 de octubre de 2025, 1:12 p. m.
B King, cantante asesinado en México, y su mamá Adriana Salazar.
B King, cantante asesinado en México, y su mamá Adriana Salazar. | Foto: Foto 1: Instagram de B King / Foto 2: Captura de video del podcast Más Allá del Silencio

Continúan las especulaciones por el asesinato de Bayron Sánchez Salazar y Jorge Luis Herrera, más conocidos como B King y Regio Clown. Los dos colombianos fueron encontrados muertos y con claros signos de tortura en México.

Ambos artistas desaparecieron el martes 16 de septiembre, después de salir de un gimnasio en el sector de Polanco. Horas antes, habían estado en un show. Un día después, sus cadáveres fueron encontrados, pero no se pudieron identificar hasta que los allegados a B King lo hicieron.

Salió a la luz una nueva versión en el caso de B King y Regio Clown.
B King y Regio Clown, artistas colombianos encontrados muertos en México. | Foto: Captura de Instagram @bkingoficial / @regioclownn

Desde ese momento, la lucha para las familias es saber qué fue lo que pasó, ya que hay muchas preguntas sobre quiénes están detrás del crimen.

Adriana Salazar, madre de Sánchez, habló por primera vez y entregó varios detalles del caso. La mujer, en diálogo con el pódcast Más Allá del Silencio, recordó que su hijo se mostró muy feliz porque lo habían contratado para cantar en México. Sería su primera vez, y se dio en un momento en el que buscaba crecer en su carrera.

“Estaba muy feliz porque su sueño siempre fue ser un cantante famoso. (…) Me mostró una foto de Regio Clown, pero cuando la vi yo sentí algo, como que no me gustó mucho, tenía una corazonada”, señaló.

Pese a este presentimiento, ella no le dijo nada a B King porque no quería dañarle las ilusiones y empezar un conflicto. Finalmente, el artista viajó y se mantuvieron en comunicación constante, hasta que los mensajes dejaron de llegarle, y el mánager le avisó que estaba desaparecido.

“Yo empecé como una loca desesperada, pensé lo peor y dije que a él me lo estaban torturando, pero que ojalá no le fueran a hacer nada”, relató. Al poco tiempo, viajó a México para buscarlo y fue entonces cuando reconoció el cadáver.

Salazar afirmó que su hijo no conocía a Regio Clown, sino que lo vio por primera vez en la nación mexicana. Tras lo sucedido, han intentado investigar quién era él y no les han dado buenas referencias.

Una de las cosas más llamativas, es que la mujer reveló cuánto dinero le iban a pagar a B King por irse a presentar. “Él me dijo que le iban a dar 1.500 dólares y, obviamente, los tiquetes pagos, la estadía y la comida. Eso fue lo que me dijo antes de irse”, comentó.

“Hay muchas dudas sobre esa contratación de Bayron y de ir a ese show. La verdad es que nos imaginamos que pudo haber sido una trampa porque son muchas cosas inconclusas y uno, en este dolor, piensa muchas cosas”, manifestó por su parte Estefanía Agudelo, hermana del cantante.

Por el momento, el crimen está siendo investigado en coordinación entre las autoridades de México y Colombia, mientras que la familia de B King espera respuestas y que su muerte no quede en la impunidad.

