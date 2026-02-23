Estados Unidos confirmó que participó con inteligencia en la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias el Mencho

A través de un comunicado, el gobierno de Donald Trump, en Estados Unidos, dio a conocer que se brindó apoyo militar de inteligencia a las autoridades mexicanas en la operación que dio de baja a Nemesio Oseguera Cervantes, alias el Mencho, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación.

“Estados Unidos brindó apoyo de inteligencia al Gobierno mexicano para asistir en un operativo en Talpalpa, Jalisco, México, en el que se eliminó a Nemesio ‘el Mencho’ Oseguera Cervantes, un infame capo de la droga y líder del Cartel Jalisco Nueva Generación”, dice el comunicado dado a conocer por la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Posteriormente, la secretaria de prensa del gobierno de Donald Trump manifestó la determinación de Estados Unidos para atacar a dichas figuras del narcotráfico y brindar el apoyo necesario para darles de baja o para presionar sus actividades delictivas, haciendo eco de los objetivos trazados por la administración norteamericana en este ámbito.

Nemesio 'el Mencho' Oseguera, en una foto con sus dos hijos. Foto: Redes sociales

“El Mencho era un objetivo prioritario para los gobiernos de México y Estados Unidos, por ser uno de los principales traficantes de fentanilo a nuestro país. El año pasado, el presidente Trump designó con razón al Cartel Jalisco Nueva Generación como Organización Terrorista Extranjera, porque eso es precisamente lo que es. En este operativo, tres miembros adicionales del cartel fueron asesinados, tres resultaron heridos y dos fueron arrestados”, aseguró la funcionaria.

Finalmente, Leavitt cerró la comunicación dada a conocer en sus redes sociales reiterando que Washington no dará el brazo a torcer a la hora de luchar contra las agrupaciones y líderes del narcoterrorismo en el mundo, así como agradeció a las autoridades mexicanas por el éxito de la operación realizada el domingo 22 de febrero.

“El presidente Trump ha sido muy claro: Estados Unidos garantizará que los narcoterroristas que envían drogas letales a nuestra patria se vean obligados a enfrentar la ira de la justicia que merecen desde hace mucho tiempo. La administración Trump también elogia y agradece a los militares mexicanos por su cooperación y la exitosa ejecución de esta operación”, aseguró Leavitt.

Alias el Mencho fue dado de baja por las autoridades mexicanas este domingo. Foto: AFP

El Mencho, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJGN), era el narco mexicano más buscado. Washington ofrecía 15 millones de dólares de recompensa por información que llevara a su captura. Era considerado el último de los capos al estilo de Joaquín ‘el Chapo’ Guzmán e Ismael ‘el Mayo’ Zambada, detenidos en 2016 y 2024, respectivamente, y ahora presos en Estados Unidos.

El líder narco de 59 años resultó herido en un enfrentamiento con militares en la localidad de Tapalpa (oeste), y murió “durante su traslado vía aérea a la Ciudad de México”, informó el ejército mexicano.