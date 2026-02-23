Mundo

Estados Unidos confirmó que participó con inteligencia en la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias el Mencho

El líder narcotraficante tenía sobre su cabeza una recompensa de 15 millones de dólares por su captura.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Mundo
23 de febrero de 2026, 6:15 a. m.
Nemesio Oseguera Cervantes, alias el Mencho, fue dado de baja por el ejército mexicano.
Nemesio Oseguera Cervantes, alias el Mencho, fue dado de baja por el ejército mexicano. Foto: Captura de pantalla de la cadena mexicana Milenio TV, AFP y AP, respectivamente.

A través de un comunicado, el gobierno de Donald Trump, en Estados Unidos, dio a conocer que se brindó apoyo militar de inteligencia a las autoridades mexicanas en la operación que dio de baja a Nemesio Oseguera Cervantes, alias el Mencho, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación.

“Estados Unidos brindó apoyo de inteligencia al Gobierno mexicano para asistir en un operativo en Talpalpa, Jalisco, México, en el que se eliminó a Nemesio ‘el Mencho’ Oseguera Cervantes, un infame capo de la droga y líder del Cartel Jalisco Nueva Generación”, dice el comunicado dado a conocer por la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Se conocen detalles de la muerte del narcotraficante Nemesio Oseguera Cervantes, alias el Mencho, en México: intentaron salvarlo

Posteriormente, la secretaria de prensa del gobierno de Donald Trump manifestó la determinación de Estados Unidos para atacar a dichas figuras del narcotráfico y brindar el apoyo necesario para darles de baja o para presionar sus actividades delictivas, haciendo eco de los objetivos trazados por la administración norteamericana en este ámbito.

Nemesio 'El Mencho' Oseguera en una foto con sus dos hijos.
Nemesio 'el Mencho' Oseguera, en una foto con sus dos hijos. Foto: Redes sociales

“El Mencho era un objetivo prioritario para los gobiernos de México y Estados Unidos, por ser uno de los principales traficantes de fentanilo a nuestro país. El año pasado, el presidente Trump designó con razón al Cartel Jalisco Nueva Generación como Organización Terrorista Extranjera, porque eso es precisamente lo que es. En este operativo, tres miembros adicionales del cartel fueron asesinados, tres resultaron heridos y dos fueron arrestados”, aseguró la funcionaria.

Mundo

Conmoción en España: joven colombiano es asesinado a cuchilladas por un niño de 13 años; padres narran lo qué pasó

Mundo

Canciller de Cuba acusa a EE. UU. de “acciones criminales e ilegales que constituyen un despiadado castigo colectivo al pueblo”

Mundo

Inmigración, operativos de ICE y economía, los temas clave que Donald Trump presentará en su discurso del estado de la Unión

Mundo

Así trasladan en México los restos de Nemesio Oseguera Cervantes, alias el Mencho: en video quedó registrado

Mundo

Claudia Sheinbaum hace llamado a mantener la calma tras los hechos de violencia por la muerte de Nemesio Oseguera, alias Mencho

Estados Unidos

Nueva York declara el estado de emergencia por tormenta de nieve: habrá toque de queda

Mundo

“Los civiles que se encuentren afuera pueden ser abatidos”: mexicana relata en SEMANA el “código rojo” que se vive tras la muerte del Mencho

Deportes

Fifa se pronunció por ola violenta en Guadalajara, sede de Colombia y donde se jugará el Mundial 2026, según medio mexicano

Mundo

Se conocen detalles de la muerte del narcotraficante Nemesio Oseguera Cervantes, alias el Mencho, en México: intentaron salvarlo

Mundo

Estados Unidos alerta a sus ciudadanos en México tras la muerte del narcotraficante Nemesio Oseguera Cervantes, alias el Mencho

Finalmente, Leavitt cerró la comunicación dada a conocer en sus redes sociales reiterando que Washington no dará el brazo a torcer a la hora de luchar contra las agrupaciones y líderes del narcoterrorismo en el mundo, así como agradeció a las autoridades mexicanas por el éxito de la operación realizada el domingo 22 de febrero.

“Los civiles que se encuentren afuera pueden ser abatidos”: mexicana relata en SEMANA el “código rojo” que se vive tras la muerte del Mencho

“El presidente Trump ha sido muy claro: Estados Unidos garantizará que los narcoterroristas que envían drogas letales a nuestra patria se vean obligados a enfrentar la ira de la justicia que merecen desde hace mucho tiempo. La administración Trump también elogia y agradece a los militares mexicanos por su cooperación y la exitosa ejecución de esta operación”, aseguró Leavitt.

En Jalisco el Gobierno Estatal declaró código rojo debido a la muerte de Nemesio 'El Mencho' Oseguera.
Alias el Mencho fue dado de baja por las autoridades mexicanas este domingo. Foto: AFP

El Mencho, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJGN), era el narco mexicano más buscado. Washington ofrecía 15 millones de dólares de recompensa por información que llevara a su captura. Era considerado el último de los capos al estilo de Joaquín ‘el Chapo’ Guzmán e Ismael ‘el Mayo’ Zambada, detenidos en 2016 y 2024, respectivamente, y ahora presos en Estados Unidos.

El líder narco de 59 años resultó herido en un enfrentamiento con militares en la localidad de Tapalpa (oeste), y murió “durante su traslado vía aérea a la Ciudad de México”, informó el ejército mexicano.

Más de Mundo

La mujer fue identificada gracias a un tatuaje que tenía en su torso.

Conmoción en España: joven colombiano es asesinado a cuchilladas por un niño de 13 años; padres narran lo qué pasó

x

Canciller de Cuba acusa a EE. UU. de “acciones criminales e ilegales que constituyen un despiadado castigo colectivo al pueblo”

El presidente Donald Trump habla durante un desayuno con la Asociación Nacional de Gobernadores en el Comedor de Estado de la Casa Blanca.

Inmigración, operativos de ICE y economía, los temas clave que Donald Trump presentará en su discurso del estado de la Unión

Muerte de alias el Mencho en México.

Así trasladan en México los restos de Nemesio Oseguera Cervantes, alias el Mencho: en video quedó registrado

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se pronunció tras la muerte del narcotraficante Nemesio Oseguera, alias el Mencho.

Claudia Sheinbaum hace llamado a mantener la calma tras los hechos de violencia por la muerte de Nemesio Oseguera, alias Mencho

Una tormenta de rápido desarrollo amenaza con azotar la costa este de EE. UU. con 30 cm o más de nieve a partir del domingo.

Nueva York declara el estado de emergencia por tormenta de nieve: habrá toque de queda

Los habitantes de Guadalajara, en México, han recibido varios mensajes en los cuales se advierte que “no salgan de sus casas”, ante el riesgo de una retaliación del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por la muerte de su jefe, Nemesio Oseguera Cervantes, alias el Mencho, quien fue abatido este domingo 22 de febrero.

“Los civiles que se encuentren afuera pueden ser abatidos”: mexicana relata en SEMANA el “código rojo” que se vive tras la muerte del Mencho

De izquierda a derecha: Nemesio Oseguera Cervantes, alias el Mencho, y el ejército mexicano.

Se conocen detalles de la muerte del narcotraficante Nemesio Oseguera Cervantes, alias el Mencho, en México: intentaron salvarlo

Un policía vigila un vehículo calcinado tras ser incendiado en una carretera de Guadalajara, tras la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, El Mencho.

Estados Unidos alerta a sus ciudadanos en México tras la muerte del narcotraficante Nemesio Oseguera Cervantes, alias el Mencho

Noticias Destacadas