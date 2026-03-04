Doug Burgum, Secretario de Interior de EE. UU., aterrizó en Caracas

El Secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, llegó a Venezuela este miércoles para reunirse con la presidenta Delcy Rodríguez y otras autoridades, en una agenda que incluye conversaciones sobre el sector minero, informó la embajada estadounidense.

“El Secretario se reunirá con las autoridades interinas, establecerá contactos con empresas estadounidenses y venezolanas, y trabajará por un sector minero legítimo y cadenas de suministro de minerales críticos seguras”, dijo la embajada.

La visita ocurre dos meses después de la captura de Nicolás Maduro en una incursión militar de Estados Unidos.

Doug Burgum es un político y empresario estadounidense que actualmente sirve como secretario del Interior desde febrero de 2025, tras ser nominado por Trump y confirmado por el Senado.

Antes de eso, fue gobernador de Dakota del Norte desde 2016 hasta 2024 y tuvo una carrera como ejecutivo en empresas como Great Plains Software y en Microsoft.

Como secretario del Interior, Burgum dirige el Departamento del Interior de EE. UU., que administra grandes extensiones de tierras federales, recursos naturales, energía, minería y asuntos indígenas.

También fue nombrado por Trump para presidir el Consejo Nacional de Dominio de la Energía, un órgano que coordina la política energética de la administración con un fuerte énfasis en expansión de la exploración y producción de combustibles fósiles y minerales críticos.

Varios funcionarios estadounidenses de alto nivel han visitado Venezuela desde que Rodríguez asumiera el poder de forma interina el 3 de enero tras la captura de Nicolás Maduro en una incursión militar estadounidense.

Caracas avanza en el restablecimiento de su relación diplomática con Washington y concreta acuerdos comerciales en el sector energético.

El Parlamento aprobó una reforma petrolera que abre las puertas a la inversión extranjera y ahora trabaja en una nueva legislación minera, uno de los temas central en la visita de Burgum.

La diplomática detalló que la visita es parte de un plan de tres fases diseñado por Estados Unidos para Venezuela.

Donald Trump dice controlar el país caribeño y ha expresado su satisfacción con la administración de Rodríguez.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, sostiene un proyecto de ley de amnistía aprobado por la Asamblea Nacional junto con el ministro del Interior, Diosdado Cabello. Foto: AP

La economía venezolana creció casi 9% el año pasado, según informó el miércoles el banco central, que atribuyó el repunte al sector petrolero pese al embargo estadounidense, ahora flexibilizado tras la caída del dictador Nicolás Maduro.

Después de la incursión militar estadounidense que llevó a la captura de Maduro el 3 de enero, Venezuela cedió a Estados Unidos el control de la comercialización de su crudo y reformó su Ley de Hidrocarburos para permitir una mayor participación privada.