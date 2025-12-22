Aliada de Trump y líder de seguridad de EE. UU. envía un decisivo mensaje a Nicolás Maduro

La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, envió un ultimátum al dictador venezolano, Nicolás Maduro, en medio de una escalada de tensiones sin precedentes en el mar Caribe.

Según la funcionaria del gobierno de Donald Trump, Estados Unidos quiere que Nicolás Maduro salga del poder.

“No solo estamos interceptando estos barcos, sino que también estamos enviando un mensaje a todo el mundo de que la actividad ilegal en la que participa Maduro: no puede continuar, él debe irse y que defenderemos a nuestro pueblo”, dijo Noem en Fox News.

La Guardia Costera, que está bajo la jurisdicción de Noem, ha supervisado las escalas de los petroleros, mientras que el Comando Sur de Estados Unidos del Departamento de Defensa ha coordinado el aumento de fuerzas militares cerca de Venezuela y los ataques contra supuestos barcos de narcotráfico, según Bloomberg.

“Este es un enemigo de los Estados Unidos contra el cual estamos tomando medidas enérgicas, y nuestra Guardia Costera está haciendo un trabajo excepcional al salir e interceptar estos barcos de forma segura, pero también enviando un mensaje contundente de que detendremos este flujo y seguiremos defendiendo a nuestro país”, dijo Noem.

Y es que La Guardia Costera de Estados Unidos persiguió el fin de semana, en aguas del Caribe, a otro petrolero presuntamente sancionado por Estados Unidos.

La “persecución activa” en el mar Caribe ocurre un día después de que la misma fuerza incautara la segunda nave frente a las costas de Venezuela en dos semanas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el 16 de diciembre un bloqueo de “buques petroleros sancionados” que navegan hacia y desde Venezuela, exigiendo la devolución de activos estadounidenses supuestamente robados en el país sudamericano rico en petróleo.

Por otro lado, el régimen de Maduro afirmó que Irán le ofreció su apoyo ante “el robo de buques cargados de petróleo” por parte de Estados Unidos, tras la intercepción de un segundo tanquero con crudo venezolano.

No obstante, Teherán no mencionó ninguna medida concreta en su informe de una llamada entre sus jefes diplomáticos.

Captura de pantalla, extraída de un video publicado en la cuenta X de la secretaria de Seguridad Nacional de EE. UU., Kristi Noem, muestra un avión de la Guardia Costera estadounidense sobrevolando un petrolero, cuya última parada fue en Venezuela, antes de ser interceptado el 20 de diciembre de 2025. Foto: AFP

Finalmente, Donald Trump nombró como jefe del Comando Sur para América Latina a un teniente general de los Marines, según indicó el Pentágono la semana pasada, al tiempo que el presidente estadounidense afirmó no descartar una guerra con Venezuela.

De ser confirmado por el Senado, el teniente general del Cuerpo de Marines Francis L. Donovan sucederá a un almirante que, según la prensa, criticó los ataques contra presuntas narcolanchas frente a las costas de Venezuela.

El nombramiento se produce en un contexto de fuerte crisis entre Estados Unidos y Venezuela. Trump lleva semanas agitando la amenaza de una intervención en el país latinoamericano.

