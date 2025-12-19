¿Un retiro dorado? Nicolás Maduro podría exiliarse de Venezuela y estos países se perfilan como los posibles destinos para el dictador y su familia

Estados Unidos sigue con su estrategia de presión contra el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, que ha intensificado en los últimos meses. Al envío de buques de guerra, bombarderos, cazas, submarinos y portaaviones, se han sumado los ataques a embarcaciones supuestamente ligadas a los grupos narcotraficantes que operan en suelo venezolano con beneplácito de la dictadura, y esta semana, en un golpe sin precedentes, Donald Trump anunció un embargo petrolero total contra el vecino país.

De acuerdo con el presidente de Estados Unidos, esta medida se debe a que, según denuncia, el régimen venezolano se ha “robado” por años el petróleo que pertenece a la nación norteamericana. Aquello se debería a las licencias y empresas petroleras que pertenecían a empresas estadounidenses y que fueron expropiadas por Hugo Chávez y posteriormente por Nicolás Maduro. Ahora el mandatario pide recuperar los derechos perdidos bajo el yugo del chavismo.

Donald Trump responde si quiere derrocar a Nicolás Maduro e iniciar una guerra en Venezuela: “No lo descarto”

Mientras tanto, Nicolás Maduro manifiesta que las operaciones petroleras se mantendrán con normalidad, a pesar del embargo y de que Estados Unidos confiscó un buque repleto de crudo la semana pasada. Pero el trasfondo de la imagen de tranquilidad que intenta demostrar el dictador venezolano parece ser solo la fachada de una salida negociada para el líder del régimen y su séquito, que ya tiene varias opciones de destino.

Nicolás Maduro y Donald Trump Foto: Getty Images

El dictador sostuvo una llamada telefónica con el presidente Donald Trump en noviembre, en un intento por negociar su salida del poder bajo condiciones que consideró “aseguradoras” para él y su entorno. La conversación, que duró apenas 15 minutos, fue descrita por fuentes consultadas por el diario británico The Telegraph como un intercambio tenso en el que se expusieron demandas que la Casa Blanca consideró inaceptables para avanzar hacia un acuerdo de transición.

Uno de los puntos más controvertidos planteados por Maduro fue su solicitud de conservar 200 millones de dólares de su fortuna personal al momento de dejar el poder, cifra que el mismo mandatario describió como necesaria para asegurar su bienestar material en el exilio. Junto a esto, exigió amnistía total para él y hasta un centenar de altos funcionarios de su régimen, así como un exilio seguro en un país “amistoso”.

Nicolás Maduro retó a Donald Trump y anunció una inesperada orden militar en la costa de Venezuela

Las peticiones fueron rechazadas de inmediato por Estados Unidos. Donald Trump y Marco Rubio le aseguraron al dictador que solo le ofrecían unas horas para abandonar el país junto a su familia, las cuales ignoró. Al momento de la publicación, Nicolás Maduro sigue al mando de Venezuela y Washington no ha autorizado ataques directos de algún tipo en suelo venezolano, a pesar de las crecientes informaciones de que la Casa Blanca mantendrá la presión al régimen hasta las últimas consecuencias.

Si bien por ahora cualquier posibilidad de conversación parece descartada, el mismo Trump manifestó que esto puede cambiar en cualquier momento. Cuando en la Casa Blanca un periodista le preguntó si Maduro había ofrecido abandonar el poder durante la llamada, el presidente respondió con un crudo, pero diciente “lo hará”, sin dar más detalles.

Nicolás Maduro y Donald Trump Foto: Getty Images

Es bajo este contexto que surgen las especulaciones de cuáles serían los lugares en los que Nicolás Maduro podría retirarse, en caso de que se retomen las negociaciones con Estados Unidos para que abandone el poder. Entre los candidatos hay varios países que podrían recibir al dictador venezolano y a su círculo más cercano en caso de que logre acordar un retiro dorado en el que consiguiera conservar parte de su fortuna.

Bielorrusia

El primer candidato fue uno que se postuló a sí mismo esta semana: Bielorrusia.

El país, que funciona como un satélite del Kremlin, es comandado por el presidente Aleksandr Lukashenko, quien lleva en el poder más de 30 años, y manifestó: “Maduro jamás fue nuestro enemigo o contrincante. Si quisiera venir a Bielorrusia, nuestras puertas siempre están abiertas para él”.

Pero también aseguró que “este tema, sinceramente hablando, jamás ha sido abordado”, dijo el líder de la nación europea en una entrevista.

Además, Lukashenko describió al líder venezolano como “un tipo duro. Es un chavista, es un tipo duro como (el expresidente venezolano Hugo) Chávez. Un hombre decente, sensato, con el que se puede conversar y llegar a acuerdos”, opinó sobre el dictador, a la vez que condenó las acciones y presiones militares de Estados Unidos contra el régimen de Miraflores.

Rusia

Al igual que Bielorrusia, la misma Rusia de Vladímir Putin parte también como una de las naciones en las que Maduro podría ir para su retiro en caso de abandonar Venezuela. Además de su estrecha relación, el Gobierno ruso no ha chistado para recibir a otros dictadores en el exilio. El caso más reciente fue el del tirano sirio, Bashar al-Assad, quien, luego de perder el poder en manos de los rebeldes, vive una vida de ensueño y de impunidad.

Tras 14 años de una guerra civil que dejó 620.000 muertos y cerca de 14 millones de desplazados en su país, el exdictador sirio vive alejado de la vida pública y protegido estrechamente por la inteligencia rusa en la lujosa zona de Rublyovka, un enclave de la élite moscovita donde también vive el expresidente ucraniano Viktor Yanukovych, según reveló The Guardian. El medio aseguró que el líder del régimen que aterrorizó a su propia población con el uso de armas químicas pasa sus días estudiando oftalmología, su gran pasión.

Vladimir Putin, Nicolás Maduro y Donald Trump Foto: Getty Images

Turquía

Otro país que aparece de manera recurrente en las especulaciones sobre un eventual exilio de Nicolás Maduro es Turquía. La relación entre el régimen chavista y el presidente Recep Tayyip Erdogan se ha fortalecido durante la última década, con una cooperación que abarca desde acuerdos comerciales y financieros hasta respaldo político explícito en foros internacionales. Ankara ha sido uno de los aliados más constantes de Caracas frente a las sanciones occidentales, convirtiéndose en un socio clave cuando Venezuela quedó aislada de buena parte del sistema financiero internacional.

Esa cercanía ha llevado a analistas a considerar que Turquía podría ofrecer a Maduro un refugio relativamente seguro, lejos de la órbita directa de Estados Unidos, pero sin el aislamiento extremo que implicaría un exilio en Rusia o Bielorrusia. Además, el Gobierno turco ha demostrado disposición a mantener relaciones pragmáticas con líderes cuestionados internacionalmente, siempre que ello no comprometa de manera directa sus propios intereses estratégicos.

Este es el país que se perfila como lugar de exilio de Maduro y su familia

Catar

Por su parte, el emirato de Catar figura como un destino distinto, pero igualmente relevante para el dictador venezolano. El país ha cultivado durante años un perfil de mediador internacional, actuando como canal discreto de comunicación entre actores enfrentados, incluidos gobiernos occidentales y regímenes bajo sanciones.

A diferencia de otros países aliados del chavismo, Catar mantiene relaciones funcionales tanto con Estados Unidos como con gobiernos adversarios de Washington, lo que le permite moverse con mayor flexibilidad diplomática. En un escenario de negociación, su territorio podría ofrecer garantías de seguridad y discreción para Maduro y su entorno, sin el simbolismo político que tendría un exilio en Moscú.

Cuba

La isla ha sido el principal sostén político, ideológico y de inteligencia del chavismo desde los tiempos de Hugo Chávez, y mantiene una presencia profunda en las estructuras de seguridad y control del régimen venezolano. Durante años, La Habana ha funcionado como garante del modelo chavista y como refugio discreto para figuras clave del poder venezolano, lo que la convierte, al menos en teoría, en un destino natural para el líder del régimen si se viera obligado a abandonar Miraflores.

Sin embargo, a diferencia de Rusia o Bielorrusia, Cuba enfrenta serias limitaciones para ofrecer un exilio cómodo y políticamente viable a Maduro. La grave crisis económica que atraviesa la isla, sumada a su propia vulnerabilidad frente a sanciones estadounidenses, reduce su margen de maniobra para acoger a un dirigente que sigue siendo un objetivo central de Washington.