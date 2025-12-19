Estados Unidos da nuevo golpe a Nicolás Maduro e impone duras sanciones contra miembros de su familia

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este viernes, 19 de diciembre, nuevas sanciones contra familiares y allegados del entorno de Nicolás Maduro, una decisión que Washington presenta como un golpe directo a la estructura de narcocorrupción que sostiene al régimen venezolano.

Según el comunicado oficial, las medidas apuntan específicamente a redes familiares vinculadas a Carlos Erik Malpica Flores, sobrino de la primera dama Cilia Flores, y al empresario panameño Ramón Carretero Napolitano, ambos señalados por su participación en transacciones corruptas relacionadas con el Gobierno venezolano.

“Hoy, el Tesoro sancionó a individuos que apoyan al narcoestado deshonesto de Nicolás Maduro. No permitiremos que Venezuela siga inundando nuestra nación con drogas letales”, afirmó el secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien sostuvo que Maduro y su círculo cercano “amenazan la paz y la estabilidad del hemisferio”.

Según Bessent, la administración de Donald Trump continuará atacando las redes que sostienen lo que calificó como una dictadura ilegítima.

Información en desarrollo...