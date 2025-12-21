Venezuela anuncia la salida de un barco petrolero de Chevron en medio del bloqueo marítimo impuesto por Estados Unidos

El Gobierno de Venezuela anunció este domingo el zarpe de un buque de la compañía Chevron con crudo venezolano y con destino a Estados Unidos, en medio de las tensiones con este país y mientras Washington continúa la persecución del petrolero ‘Bella 1’ cuando se dirigía a la costa venezolana.

“Zarpa desde nuestro país un buque de la compañía estadounidense Chevron con petróleo venezolano rumbo a Estados Unidos, con estricto apego a las normas y en cumplimento de los compromisos asumidos por nuestra industria petrolera”, indicó la vicepresidenta Delcy Rodríguez, a través de Telegram.

Estados Unidos ubica a otro barco petrolero frente a las costas de Venezuela: aseguran que lo están persiguiendo

La dirigente aseguró que su país “siempre ha sido y seguirá siendo respetuoso de la legalidad nacional e internacional” en un mensaje acompañado de un vídeo en el que un hombre, que se presupone uno de los tripulantes, anuncia la salida del buque ‘Canopus Voyage’ (...) con 500.000 barriles de crudo venezolano en su interior.

El petrolero, con bandera de Bahamas, salió del país latinoamericano un día en el que fuerzas estadounidenses abordaron un petrolero, el ‘Bella-1’, cuando se dirigía a la costa de Venezuela, ahora mismo bajo un bloqueo marítimo establecido por el Ejército del país norteamericano, en la tercera incursión contra un navío en las inmediaciones de aguas venezolanas en lo que va de mes. Sin embargo, no habrían logrado hacerse con el control del buque y continúan con la persecución, según fuentes estadounidenses.

El petrolero, de bandera panameña, está vinculado a la compañía Louis Marine Shipholding Enterprises, a su vez relacionada con la Guardia Revolucionaria de Irán. En su orden de sanciones, el Tesoro de Estados Unidos asegura que esta compañía ha “asistido, patrocinado o proporcionado materialmente apoyo financiero, material o tecnológico” para la fuerza iraní.

El petrolero estaba efectuando una maniobra de aproximación a la costa venezolana para cargar sus depósitos en el momento de la intervención, según fuentes de Bloomberg.

Sin embargo, más tarde fuentes estadounidenses citadas por medios de ese país indicaron que efectivos de la Guardia Costera continúan persiguiendo al buque. La operación habría sido incluso autorizada por el Gobierno de Panamá, país bajo cuyo pabellón navega el petrolero, informa el portal de noticias estadounidense Axios.

La operación tiene lugar después de otros dos abordajes estadounidenses: al petrolero ‘Skipper’, el pasado 10 de diciembre; y al petrolero ‘Centuries’ durante la noche del sábado a este domingo.

Reportan que Estados Unidos confiscó otro buque frente a costas de Venezuela

Las autoridades venezolanas han calificado de “piratería” estas confiscaciones que, a juicio de Caracas, incumplen varias normas del Derecho Internacional y suponen una “flagrante comisión” de un “delito”.

El Ejecutivo venezolano “ejercerá todas las acciones correspondientes” para que estos actos no queden “impunes”, entre ellas interpondrán una denuncia ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y otros organismos internacionales.

*Con información de Europa Press