Estados Unidos confirma la muerte de un mexicano bajo custodia del ICE: fue hallado inconsciente y las causas están bajo investigación

Los hechos ocurren en medio de una fuerte tensión entre los ciudadanos y las fuerzas de orden público por las operaciones de inmigración en el país.

Redacción Mundo
17 de enero de 2026, 12:08 p. m.
A la par, se llevan a cabo varias manifestaciones en contra de los operativos del iCE.
A la par, se llevan a cabo varias manifestaciones en contra de los operativos del iCE. Foto: Getty Images

El Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) confirmó el viernes, 16 de enero, la muerte de un ciudadano mexicano que tenía bajo custodia en el estado de Georgia.

El hombre, identificado por el ICE como Heber Sánchez Domínguez, de 34 años, fue hallado “inconsciente” en una celda del centro de detención Robert A. Deyton. “La causa de muerte está siendo investigada”, informó la agencia de inmigración en un comunicado.

De acuerdo con ICE, Sánchez llevaba seis días bajo su custodia y esperaba una audiencia ante una oficina del Departamento de Justicia. La agencia afirmó que había sido arrestado en el condado de Richmond, Georgia, por conducir sin licencia.

ONU INVESTIGA MUERTE DE MUJER POR ICE
El ICE informó que la muerte del ciudadano mexicano está bajo investigación. Foto: AFP

El personal médico lo encontró de madrugada, “colgando del cuello e inconsciente”, informó el ICE. Tras intentar maniobras para salvarle la vida, lo transfirieron a un hospital, donde fue declarado muerto una hora más tarde.

La cancillería de México había pedido el jueves esclarecer las circunstancias de su muerte. El consulado de México en Atlanta dijo que estaba colaborando “para que la investigación se realice de manera pronta y transparente” y que mantenía contacto con los familiares.

El 2025 fue el año más mortal para los detenidos por el ICE en dos décadas: al menos 30 personas murieron mientras se encontraban retenidas en centros de detención de inmigrantes. Es el mayor número desde 2004, el año posterior a la creación de la agencia.

ONU INVESTIGA MUERTE DE MUJER POR ICE
Renee Good recibió un disparo en medio de una discusión con un agente del ICE el 7 de enero. Foto: AFP

Los operativos de ICE durante el gobierno de Donald Trump han estado en el foco de atención desde la muerte de Renee Nicole Good, una mujer de 37 años, a manos de un agente en Mineápolis el 7 de enero, lo que desató protestas en todo el país.

Trump amenaza con enviar militares a Minnesota tras protestas por ICE

Las protestas se han alimentado debido a que el Gobierno de Trump niega que se trató de un uso excesivo de la fuerza y defiende que el disparo del oficial contra Good se trató de legítima defensa, pues, supuestamente, esta representaba un peligro para los agentes al conducir la camioneta en la que iba ese día.

Las manifestaciones de las últimas semanas se han tornado violentas. Foto: Anadolu via Getty Images

No obstante, videos de testigos del momento indican que el auto de la mujer no causó, al parecer, ningún daño al agente del ICE y que, al intentar huir de la discusión que mantenía con las autoridades, el oficial abrió fuego en su contra de manera indiscriminada.

¿Camuflados?: estrategia del ICE para adelantar operativos sin levantar sospecha

Desde entonces, ciudadanos simpatizantes con el caso, y en señal de rechazo a los operativos masivos de inmigración y a lo recién sucedido, se han tomado las calles de la capital de Minnesota. Por redes circulan grabaciones de las protestas donde hay una severa represión de las fuerzas públicas, que usan gases lacrimógenos y otras armas químicas para dispersar a las personas.

*Con información de AFP.

