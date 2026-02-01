MUNDO

Papa León XIV hizo un llamado tras tensiones entre Estados Unidos y Cuba: “He recibido con gran preocupación noticias”

El sumo pontífice se pronunció a través de su cuenta en la red social X.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Mundo
1 de febrero de 2026, 5:58 p. m.
El Papa León XIV.
El Papa León XIV. Foto: AFP

En medio de las tensiones entre Estados Unidos y Cuba, el Papa León XIV hizo un llamado a través de su cuenta en la red social X.

El sumo pontífice invitó a que se promueva un diálogo entre ambos países para evitar una confrontación violenta “que pueda aumentar el sufrimiento del querido pueblo cubano”.

“He recibido con gran preocupación noticias sobre un aumento de las tensiones entre Cuba y los Estados Unidos de América, dos países vecinos. Me uno al mensaje de los obispos cubanos, invitando a todos los responsables a promover un diálogo sincero y eficaz, para evitar la violencia y cualquier acción que pueda aumentar el sufrimiento del querido pueblo cubano. ¡Que la Virgen de la Caridad del Cobre asista y proteja a todos los hijos de esa amada tierra!“, dijo el Papa León XIV esta mañana de domingo 1 de febrero.

Recientemente, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, incrementó las amenazas contra Cuba, luego de la redada a comienzos de enero en Caracas que condujo a la captura del entonces líder venezolano Nicolás Maduro, aliado de La Habana y su principal proveedor de energía.

Estados Unidos

Crucero de Disney anuncia nuevos obsequios para sus pasajeros y una gran oferta de descuentos, ¿de cuánto es la reducción?

Mundo

Visita de Petro a EE. UU.: claves para entender el momento político entre Colombia y Washington

Mundo

Régimen venezolano excarceló al activista Javier Tarazona tras haber estado más de cuatro años en prisión

Estados Unidos

Contenido ‘basura’ creado con IA busca ser eliminado: “La gente quiere la conexión humana”

Mundo

¿Qué está en juego para Colombia en la visita de Gustavo Petro a Estados Unidos?

Mundo

“No entrar en ataques personales”: Exembajador de EE. UU. ante la OEA habla del encuentro Trump-Petro en Washington

Mundo

El nuevo tablero de Medio Oriente: Roni Kaplan advierte sobre Hezbolá, Venezuela y la amenaza global contra Israel. “Irán es el cerebro de todo”

Tecnología

“Una fuerza invisible”: el papa León XIV enciende las alarmas sobre el poder de la inteligencia artificial

Mundo

María Corina Machado le pidió al Papa “interceder” por los presos políticos en Venezuela

Mundo

El papa León XIV recibió a la líder opositora venezolana María Corina Machado

Trump instó a Cuba a aceptar “antes de que sea demasiado tarde” un “acuerdo” cuya naturaleza no precisó.

Presidente de Cuba respondió con dureza a Donald Trump, tras medida que busca cortar el suministro de petróleo a la isla

¡No habrá más petróleo ni dinero con destino a Cuba: cero!”, amenazó el presidente estadounidense, que el jueves firmó un decreto mediante el cual Estados Unidos podría imponer aranceles, por un monto no especificado, a los países que vendan petróleo a La Habana. Asegura que Cuba representa una “amenaza excepcional” para la seguridad nacional estadounidense.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, respondió al mandatario estadounidense, Donald Trump.
De izquierda a derecha: El presidente de Cuba Miguel Díaz-Canel, y el mandatario estadounidense Donald Trump. Foto: Getty Images/AP

Iglesia cubana ofrece su “disponibilidad” como mediadora

La Confederación de Obispos Católicos de Cuba advirtió este sábado, 31 de enero, que las amenazas de Washington sobre las ventas de petróleo a La Habana agravarán las condiciones de vida en la isla y ofreció su “disponibilidad” para mediar entre los dos países, según un comunicado.

“Las noticias recientes, que anuncian, entre otras, la eliminación de toda posibilidad de que entre petróleo al país, disparan las alarmas”, alertan los obispos cubanos en el mensaje, que muestra preocupación por los “menos favorecidos”.

Ante este escenario, los obispos cubanos consideraron que el riesgo de un “caos social” en Cuba es “real”.

Rusia insiste en traición a Nicolás Maduro y afirma que eso no pasará en Cuba

“Cuba necesita cambios y son cada vez más urgentes”, afirmaron los representantes de la Iglesia y ofrecieron su “disponibilidad” para mediar entre las partes.

“La Iglesia Católica en Cuba continuará acompañando a este pueblo (…) y también ofreciendo su disponibilidad para, si así se lo solicitaran, contribuir a rebajar el tono a las hostilidades entre partes”, aseguraron los obispos.

*Con información de AFP

Más de Mundo

Son muchas las razones por las cuales las personas buscan viajar en el crucero de Disney

Crucero de Disney anuncia nuevos obsequios para sus pasajeros y una gran oferta de descuentos, ¿de cuánto es la reducción?

Presidente Gustavo Petro, Presidente Donald Trump

Visita de Petro a EE. UU.: claves para entender el momento político entre Colombia y Washington

El Papa León XIV saluda cuando llega para la oración del Ángelus en la Piazza della Liberta (Plaza de la Libertad) frente al Palazzo Apostolico (Palacio Apostólico) en la finca papal de verano en Castel Gandolfo, a 40 km al sureste de Roma, el 13 de julio de 2025.

Papa León XIV hizo un llamado tras tensiones entre Estados Unidos y Cuba: “He recibido con gran preocupación noticias”

El activista Javier Tarazona.

Régimen venezolano excarceló al activista Javier Tarazona tras haber estado más de cuatro años en prisión

IA

Contenido ‘basura’ creado con IA busca ser eliminado: “La gente quiere la conexión humana”

Presidente Gustavo Petro, Presidente Donald Trump

¿Qué está en juego para Colombia en la visita de Gustavo Petro a Estados Unidos?

Donald Trump Gustavo Petro Frank O. Mora

“No entrar en ataques personales”: Exembajador de EE. UU. ante la OEA habla del encuentro Trump-Petro en Washington

Roni Kaplan. Portavoz de las fuerzas de defensa de Israel. Bogotá Enero 28 de 2026. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana.

El nuevo tablero de Medio Oriente: Roni Kaplan advierte sobre Hezbolá, Venezuela y la amenaza global contra Israel. “Irán es el cerebro de todo”

Estudiantes de Yale se beneficiarán de la ampliación de la ayuda financiera, eliminando barreras económicas.

La Universidad de Yale anuncia que cubrirá los gastos de estudiantes de familias con ingresos menores a 200 mil dólares

Trabajadores de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) esperan para inspeccionar a los pasajeros de las aerolíneas en el Aeropuerto Internacional de Portland el miércoles 1 de octubre de 2025, en Portland, Oregón. (Foto AP/Jenny Kane)

Anuncian posibles afectaciones por cierre parcial del Gobierno Federal de EE. UU.:“Podrían suspenderse temporalmente actividades”

Noticias Destacadas