Papa León XIV hizo un llamado tras tensiones entre Estados Unidos y Cuba: “He recibido con gran preocupación noticias”

En medio de las tensiones entre Estados Unidos y Cuba, el Papa León XIV hizo un llamado a través de su cuenta en la red social X.

El sumo pontífice invitó a que se promueva un diálogo entre ambos países para evitar una confrontación violenta “que pueda aumentar el sufrimiento del querido pueblo cubano”.

“He recibido con gran preocupación noticias sobre un aumento de las tensiones entre Cuba y los Estados Unidos de América, dos países vecinos. Me uno al mensaje de los obispos cubanos, invitando a todos los responsables a promover un diálogo sincero y eficaz, para evitar la violencia y cualquier acción que pueda aumentar el sufrimiento del querido pueblo cubano. ¡Que la Virgen de la Caridad del Cobre asista y proteja a todos los hijos de esa amada tierra!“, dijo el Papa León XIV esta mañana de domingo 1 de febrero.

Recientemente, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, incrementó las amenazas contra Cuba, luego de la redada a comienzos de enero en Caracas que condujo a la captura del entonces líder venezolano Nicolás Maduro, aliado de La Habana y su principal proveedor de energía.

Trump instó a Cuba a aceptar “antes de que sea demasiado tarde” un “acuerdo” cuya naturaleza no precisó.

“¡No habrá más petróleo ni dinero con destino a Cuba: cero!”, amenazó el presidente estadounidense, que el jueves firmó un decreto mediante el cual Estados Unidos podría imponer aranceles, por un monto no especificado, a los países que vendan petróleo a La Habana. Asegura que Cuba representa una “amenaza excepcional” para la seguridad nacional estadounidense.

Iglesia cubana ofrece su “disponibilidad” como mediadora

La Confederación de Obispos Católicos de Cuba advirtió este sábado, 31 de enero, que las amenazas de Washington sobre las ventas de petróleo a La Habana agravarán las condiciones de vida en la isla y ofreció su “disponibilidad” para mediar entre los dos países, según un comunicado.

“Las noticias recientes, que anuncian, entre otras, la eliminación de toda posibilidad de que entre petróleo al país, disparan las alarmas”, alertan los obispos cubanos en el mensaje, que muestra preocupación por los “menos favorecidos”.

Ante este escenario, los obispos cubanos consideraron que el riesgo de un “caos social” en Cuba es “real”.

“Cuba necesita cambios y son cada vez más urgentes”, afirmaron los representantes de la Iglesia y ofrecieron su “disponibilidad” para mediar entre las partes.

“La Iglesia Católica en Cuba continuará acompañando a este pueblo (…) y también ofreciendo su disponibilidad para, si así se lo solicitaran, contribuir a rebajar el tono a las hostilidades entre partes”, aseguraron los obispos.

