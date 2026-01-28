Los inmigrantes en Estados Unidos representan el 15% de la población total del país, así lo aseguró el centro de investigación estadounidense, que en junio de 2025 estimó que en el país norteamericano vivían 51.9 millones de extranjeros.

El estudio contabilizó la totalidad de las personas, tanto las que se encuentran en condición regular como irregular. Este mismo centro de investigación aseguró en 2023 que en su momento solamente el 27% estaba irregularmente en el territorio estadounidense.

El 46% se habría naturalizado como ciudadano estadounidense. Habiendo logrado el máximo objetivo de millones de inmigrantes. Sin embargo, el proceso de ciudadanía puede tener muchos obstáculos. Entre los requisitos legales, destacan el tiempo de residencia, el dominio básico del inglés y el conocimiento de la historia y el sistema de gobierno de Estados Unidos.

Atajo clave para adquirir la nacionalidad

Hay atajos que les permiten a los inmigrantes adquirir con más facilidad la ciudadanía. Uno de ellos es la procedencia del apellido, mediante el cual se demuestra linaje completamente estadounidense.

Tener un apellido que demuestre un linaje estadounidense no asegura ni otorga automáticamente la ciudadanía; sin embargo, se puede convertir en un aliado y simplificar los procesos de verificación.

Los apellidos con raíces norteamericanas permite acelerar el proceso de verificación y representaría un punto a favor para las personas que tienen vínculos familiares con estadounidenses, siendo el patrocinio familiar una de las vías más accesibles para obtener la naturalización norteamericana.

La lista de apellidos de linaje 100% estadounidense

Anderson

Brown

Davis

Johnson

Jones

Miller

Smith

Wilson

Especialistas de inmigración asegurarían que la obtención de algunos de estos apellidos, pueden llegar a ser un factor determinante para obtener la ciudadanía estadounidense.

Esta alternativa solo podría beneficiar a quienes adelantan el trámite, ya que especialistas han aclarado que la ausencia de un apellido de estos no se convertiría en una limitación para realizar el proceso.

Para las personas que tienen alguno de estos apellidos, igualmente deben presentar su documentación y cumplir los requisitos obligatorios para ser reconocido como un ciudadano estadounidense oficialmente.

