Visa a Estados Unidos sin entrevista en 2026: ¿quiénes son las únicas personas que pueden obtenerla en febrero?

A pesar de las medidas anunciadas por el gobierno estadounidense el 14 de enero con respecto a las visas, se deja en claro cuáles son las excepciones que le permitirían a los colombianos no asistir a una entrevista para realizar la solicitud.

Desde el primero de octubre de 2025 se quitó la ley que eximía de entrevista a los solicitantes que tuvieran menos de 14 años o más de 79. Desde ese momento, la edad no era motivo suficiente para asistir al consulado y ser entrevistadas para tener su aprobación de viaje.

No obstante, aún existen excepciones muy específicas para los solicitantes que requieran la visa y no tendrían la necesidad de ser entrevistados.

Visas diplomáticas u oficiales

Categorías como A-1, A-2, C-3, G-1 a G-4, NATO-1 a NATO-6 y TECRO E-1 no tendrían la necesidad de ir a la entrevista del consulado para que les den la visa.

En estas categorías están incluidos los funcionarios del estado de alto, medio y bajo nivel, funcionarios extranjeros que solamente transitan por EE. UU. o colaboradores de organizaciones como ONU, OEA, Banco Mundial, etc.

Renovaciones de visas B-1 y B-2

Esta excepción está condicionada al tiempo de solicitud; es claro que es posible ser renovada sin entrevista, siempre y cuando se haga el trámite máximo 12 meses después de que se haya vencido.

Además, los solicitantes no deben haber tenido violaciones en el territorio estadounidense y tampoco en su país de origen. Esto no asegura que se las vayan a aprobar, pero está en las excepciones de ser entrevistados.

Es importante hacer esta solicitud desde el país de origen o residencia permanente de quien lo solicita; no es válido hacerlo desde territorio norteamericano y tener el historial limpio.

Renovaciones de visas H-2A (trabajo agrícola temporal)

Esta tiene la misma excepción de la renovación de la visa B-1 y B-2; se debe hacer dentro de los próximos 12 meses, luego de ser vencida y no haber incumplido los parámetros de su permiso inicial.

Según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), uno de los requisitos centrales es contar con un empleador que patrocine la solicitud.

No es garantía de ser aprobada

Si bien la solicitud es más sencilla que para un solicitante inicial, es clave entender que no es garantía de que sea aprobada.

Simplemente se puede eximir de la entrevista para que en esta ocasión el solicitante reciba su visa. Las excepciones son claves para quien intenta entrar al territorio norteamericano legalmente.