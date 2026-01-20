Estados Unidos

Visa a Estados Unidos sin entrevista en 2026: ¿quiénes son las únicas personas que pueden obtenerla en febrero?

Las excepciones son contadas, pero le permitirían a los latinos llegar a Norteamérica sin pasar por el consulado.

GoogleSiga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Camilo Eduardo Velásquez

Camilo Eduardo Velásquez

21 de enero de 2026, 12:08 a. m.
Tras la confusión presentada por la nueva tasa de 100.000 dólares, el gobierno de Estados Unidos aclara las dudas sobre el tema
Tras la confusión presentada por la nueva tasa de 100.000 dólares, el gobierno de Estados Unidos aclara las dudas sobre el tema Foto: Getty Images/iStockphoto

A pesar de las medidas anunciadas por el gobierno estadounidense el 14 de enero con respecto a las visas, se deja en claro cuáles son las excepciones que le permitirían a los colombianos no asistir a una entrevista para realizar la solicitud.

¿Cuáles son los tipos de visas afectadas por la suspensión del Gobierno de EE. UU.?: Entrevista con experta

Desde el primero de octubre de 2025 se quitó la ley que eximía de entrevista a los solicitantes que tuvieran menos de 14 años o más de 79. Desde ese momento, la edad no era motivo suficiente para asistir al consulado y ser entrevistadas para tener su aprobación de viaje.

No obstante, aún existen excepciones muy específicas para los solicitantes que requieran la visa y no tendrían la necesidad de ser entrevistados.

Visas diplomáticas u oficiales

Categorías como A-1, A-2, C-3, G-1 a G-4, NATO-1 a NATO-6 y TECRO E-1 no tendrían la necesidad de ir a la entrevista del consulado para que les den la visa.

Noticias Estados Unidos

Mundial 2026: Estados Unidos sigue ofreciendo citas prioritarias para la visa a fanáticos que cuenten con boletas oficiales

Noticias Estados Unidos

Sorprendentes declaraciones del gobernador de California sobre Trump y la UE: “Los toma a todos por tontos”

Noticias Estados Unidos

Fuerte caída en Wall Street por la intención de Trump de controlar Groenlandia

Noticias Estados Unidos

“Ya lo descubrirás”: Trump intensifica sus intenciones de tomar Groenlandia tras amenazar con aranceles a países de Europa

Noticias Estados Unidos

Hombre muere luego de ser atacado por un perro pitbull en Nueva York: curioso desenlace para el animal

Noticias Estados Unidos

Trump tiene el control: nueva incautación de Estados Unidos a buque petrolero venezolano

Noticias Estados Unidos

Trump destaca una “migración inversa” y la expulsión de más de 2,6 millones de inmigrantes indocumentados

Política

Gustavo Petro lanzó indirecta a EE. UU. por la captura de Nicolás Maduro y desató una ola de comentarios en X

Mundo

Primer ministro de Groenlandia pide a la población prepararse para una posible invasión militar

Mundo

Donald Trump rompe el silencio sobre el futuro de María Corina Machado en Venezuela

En estas categorías están incluidos los funcionarios del estado de alto, medio y bajo nivel, funcionarios extranjeros que solamente transitan por EE. UU. o colaboradores de organizaciones como ONU, OEA, Banco Mundial, etc.

Renovaciones de visas B-1 y B-2

Esta excepción está condicionada al tiempo de solicitud; es claro que es posible ser renovada sin entrevista, siempre y cuando se haga el trámite máximo 12 meses después de que se haya vencido.

Además, los solicitantes no deben haber tenido violaciones en el territorio estadounidense y tampoco en su país de origen. Esto no asegura que se las vayan a aprobar, pero está en las excepciones de ser entrevistados.

Es importante hacer esta solicitud desde el país de origen o residencia permanente de quien lo solicita; no es válido hacerlo desde territorio norteamericano y tener el historial limpio.

Renovaciones de visas H-2A (trabajo agrícola temporal)

La iniciativa busca proteger la propiedad agrícola frente a inversionistas extranjeros vinculados a países considerados adversarios.
La iniciativa busca proteger la propiedad agrícola frente a inversionistas extranjeros vinculados a países considerados adversarios. Foto: Getty Images
Visa H-2A 2026: así puede trabajar legalmente en el campo de Estados Unidos este año

Esta tiene la misma excepción de la renovación de la visa B-1 y B-2; se debe hacer dentro de los próximos 12 meses, luego de ser vencida y no haber incumplido los parámetros de su permiso inicial.

Según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), uno de los requisitos centrales es contar con un empleador que patrocine la solicitud.

No es garantía de ser aprobada

Si bien la solicitud es más sencilla que para un solicitante inicial, es clave entender que no es garantía de que sea aprobada.

Simplemente se puede eximir de la entrevista para que en esta ocasión el solicitante reciba su visa. Las excepciones son claves para quien intenta entrar al territorio norteamericano legalmente.

Más de Noticias Estados Unidos

Tras la confusión presentada por la nueva tasa de 100.000 dólares, el gobierno de Estados Unidos aclara las dudas sobre el tema

Visa a Estados Unidos sin entrevista en 2026: ¿quiénes son las únicas personas que pueden obtenerla en febrero?

x

Mundial 2026: Estados Unidos sigue ofreciendo citas prioritarias para la visa a fanáticos que cuenten con boletas oficiales

Gobernador Gavin Newsom arremete contra la UE en la escalada de tensiones con Trump por Groenlandia.

Sorprendentes declaraciones del gobernador de California sobre Trump y la UE: “Los toma a todos por tontos”

Caída de Wall Street tras amenazas de Donald Trump de tomar control de Groenlandia

Fuerte caída en Wall Street por la intención de Trump de controlar Groenlandia

President Donald Trump waves to the media as he walks on the South Lawn of the White House, Tuesday, Jan. 20, 2026, in Washington. (AP Photo/Jose Luis Magana)

“Ya lo descubrirás”: Trump intensifica sus intenciones de tomar Groenlandia tras amenazar con aranceles a países de Europa

Hay muchas creencias y mitos alrededor de los perros, como que estos solo ven en blanco y negro. Aquí te contamos qué tan verdaderos son estos mitos.

Hombre muere luego de ser atacado por un perro pitbull en Nueva York: curioso desenlace para el animal

x

Trump tiene el control: nueva incautación de Estados Unidos a buque petrolero venezolano

Donald trump Presidente de Estados Unidos

Trump destaca una “migración inversa” y la expulsión de más de 2,6 millones de inmigrantes indocumentados

La administración Trump propone modernizar terminales con áreas de bienestar, mientras expertos piden soluciones a problemas estructurales del sistema aéreo.

Nueva autorización ETIAS obligatoria para viajar a Europa desde 2026

c

Confirmados los titulares para el NBA All Stars 2026, ¿cómo se dividirán en el nuevo formato de EE. UU. vs. Mundo?

Noticias Destacadas