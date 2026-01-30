Hannah Silveira, veterana del ejército de EE. UU., dejó su país porque ICE detuvo a su esposo brasilero: tuvo que “empezar de cero”

La ofensiva de ICE en enero de este 2026 ha dejado historias de todo tipo de realidades. Hannah Silveira es una veterana del ejército de Estados Unidos, que dejó su país luego de que la agencia migratoria de su país detuviera a su esposo de origen latinoamericano.

Matheus Silveira es el esposo de la exmilitar, quien el 24 de noviembre se presentó en una entrevista del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (USCIS, por sus siglas en inglés). La entrevista surgió con normalidad y, según Hannah Silveira, quien fue entrevistada en CNN y Newsweek, no hubo ningún imprevisto con la documentación.

Hannah Silveira relató que cuando se retiraban de las oficinas, los agentes de ICE los enfrentaron y con un papel en la mano, les dijeron: “Tenemos una orden de arresto por exceso de permanencia de la visa”.

Matheus fue detenido de inmediato por agentes migratorios y trasladado a un centro de detención en San Diego. En diversas entrevistas, su esposa aseguró que el hombre no tiene antecedentes penales; no obstante, aclaró que ingresó a Estados Unidos con una visa de estudiante que expiró cuando abandonó sus estudios por dificultades económicas.

La estadounidense y el brasileño se casaron en 2024

Los Silveira se conocieron en 2022, rápidamente se comprometieron y se casaron en agosto de 2024. Hannah declaró que tenían todos los papeles en regla, ya que iniciaron el ajuste de estatus de Matheus pocos días después del matrimonio.

Este trámite no le impidió a los oficiales detener a Matheus; el hombre habría permanecido privado de su libertad en condiciones precarias, compartiendo habitación con 16 personas más.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) respondió que el hombre se encontraba en condición de “extranjero ilegal criminal”, al señalar que su permiso para permanecer en Estados Unidos estaba vinculado exclusivamente a su estatus académico. Silveira excedió el tiempo autorizado de su visa y enfrentaba además un proceso judicial previo por conducir bajo los efectos del alcohol.

La esposa aclaró que el proceso fue en 2022 y ya había sido resuelto por un juez, luego de que el hombre se colocara a disposición.

La alternativa que les brindaron las autoridades migratorias a los esposos fue salir voluntariamente del país. Al acogerse a esta solución, el hombre no podrá volver a Estados Unidos en al menos 10 años, lo que los obligó a buscar un nuevo rumbo.

La pareja iniciará de cero en Brasil

Ante la alternativa que les brindaron las autoridades a la pareja, decidieron irse al territorio nativo del hombre. Hannah aseguró que tenían proyectado comprar una casa y abrir un negocio en Estados Unidos.

Sin embargo, su familia “se volvió su prioridad” e irá a donde su esposo pueda estar. Hannah aseguró que está dispuesta a asumir trabajos como camarera o bartender si es necesario, ya que su título como abogada no es válido en el nuevo país. Regresará a Estados Unidos para decir adiós a sus parientes.