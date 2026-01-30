La decisión del Gobierno Trump fue ilegal: tribunal de EE. UU. se pronunció contra la decisión de poner fin al TPS para venezolanos

Esta semana, la Corte de Apelaciones del 9.° circuito dictaminó que la decisión de ponerle fin al Estatus de Protección (TPS, por sus siglas en inglés) a venezolanos y haitianos fue ilegal.

Esta decisión fue ratificada por tres jueces que arremetieron contra la decisión tomada por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

Kristi Noem, secretaria de Seguridad del Gobierno Trump. Foto: Getty Images

“Las acciones de la secretaria contradicen fundamentalmente el diseño estatutario del Congreso, y su pretensión de ejercer un poder absoluto e ilimitado para anular el TPS de un país es irreconciliable con el lenguaje claro del estatuto”, declararon los jueces Kim Wardlaw, Salvador Mendoza y Anthony Johnstone.

Con la decisión, Noem definió sobre el futuro de los venezolanos y haitianos que se encuentran en territorio estadounidense. Los jueces dictaminaron que la secretaria abusó de su poder al ponerle fin al TPS.

Los jueces añadieron: “Las acciones de la secretaria han dejado a cientos de miles de personas en un estado constante de temor de ser deportadas, detenidas, separadas de sus familias y devueltas a un país en el que fueron sometidas a violencia o cualquier otro tipo de daño”.

¿Quién es Kristi Noem? La ‘barbie’ del ICE que respalda un reality en EE. UU. donde los inmigrantes competirían por la ciudadanía

Las autoridades apelaron a los beneficios que le trae el programa a los caribeños, por lo que señalaron a Noem: “Las acciones ilegales de la secretaria han tenido consecuencias reales y significativas”.

¿En qué consiste el TPS?

El Estatus de Protección Temporal (TPS) es un programa del Gobierno de Estados Unidos que permite a ciudadanos extranjeros permanecer legalmente en el país por un período determinado. Este permiso autoriza a los beneficiarios a trabajar y los protege temporalmente de la deportación.

Los haitianos fueron incluidos en el programa en 2010, tras un terremoto de magnitud 7,0 que dejó cientos de miles de víctimas. La administración Trump ya había intentado excluirlos en 2018, pero decisiones de instancias estatales mantuvieron vigente su estatus.

Casas destruidas después del terremoto de Haití, en 2010- Getty Images Foto: Getty Images

Golpe al DHS: demócratas impulsan ley para cortar fondos y frenar la detención de migrantes en EE. UU.

En marzo de 2021, los venezolanos podían aplicar a este programa, así lo anunció el DHS. Fue habilitado este beneficio luego de la crisis internacional, política y económica en el país caribeño.

Pocos días después de asumir el cargo en 2025, Noem puso fin al permiso otorgado a ciudadanos caribeños, al argumentar que las condiciones en Venezuela y Haití habían mejorado. La decisión derivó en la demanda que actualmente enfrenta ante los tribunales.