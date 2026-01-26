Un nuevo proyecto de ley presentado en el Congreso de Estados Unidos propone cortar los fondos del DHS destinados a la detención de migrantes, reavivando la confrontación política sobre el rumbo de la política migratoria y el rol de ICE.

Proyecto de ley en el Congreso busca limitar el poder del DHS y de ICE sobre la detención migratoria

En medio del debate presupuestario que sacude al Congreso de Estados Unidos y de la creciente polarización sobre el rumbo de la política migratoria, un grupo de congresistas demócratas presentó un proyecto de ley.

Con esto se busca cortar los fondos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para detener y vigilar a personas migrantes.

De acuerdo a lo que se registra en el diario La Nación, la iniciativa, denominada Ley Melt ICE, fue anunciada por la representante Delia Ramírez, de Illinois, junto a la congresista Yvette Clarke, de Nueva York.

Se enmarca en un fuerte cuestionamiento al papel del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en la gestión fronteriza y de detención.

Los impulsores de la propuesta argumentan que el DHS y sus agencias asociadas han operado con amplios presupuestos y amplias facultades discrecionales que, a su juicio, han derivado en prácticas que vulneran derechos civiles y ponen en riesgo a comunidades enteras.

En un comunicado oficial, Ramírez sostuvo que “nuestros impuestos no deben utilizarse para aterrorizar a nuestras comunidades”.

Por su parte, Clarke defendió la iniciativa como “una solución audaz” para limitar la capacidad de la administración federal de implementar lo que califican como una estrategia punitiva de control migratorio.

El proyecto fue presentado en un momento álgido del proceso presupuestario: el Congreso está analizando un paquete que preveía miles de millones de dólares adicionales para operaciones de custodia y deportación de ICE.

Algunos legisladores demócratas han llegado a proponer enmiendas que busquen prohibir que ICE detenga a ciudadanos estadounidenses o exigir mayor transparencia en las operaciones de la agencia, como lo registra The Washington Post.

El proyecto de ley apunta a recortar los recursos del DHS destinados a la detención migratoria y reorientar el gasto federal. Foto: Getty Images

Qué propone la iniciativa para cortar fondos del DHS y cómo impactaría la detención de migrantes

La Ley Melt ICE, según el texto legal al que accedió La Nación, plantea una transformación profunda del marco que rige la detención migratoria.

Uno de sus ejes centrales es la eliminación de varias disposiciones de la Ley de Inmigración y Nacionalidad que habilitan el arresto de personas no ciudadana.

Según los promotores, esto acabaría con las bases legales para detener a migrantes por infracciones migratorias civiles.

Además, establece plazos estrictos para que la secretaria de Seguridad Nacional libere a las personas actualmente detenidas bajo su responsabilidad sin recurrir a la custodia física tradicional.

También ordena la finalización de contratos relacionados con centros de detención, tanto públicos como privados, en un plazo máximo de dos años.

La iniciativa incluye además, prohibiciones expresas sobre el uso de fondos federales para nuevas actividades de control migratorio, eliminando programas de vigilancia electrónica y monitores de tobillo y revocando la cooperación con las agencias policiales estatales y locales para arrestos de no ciudadanos.

Una parte clave de la propuesta es la redirección del presupuesto actualmente destinado a ICE hacia programas de apoyo comunitario, gestionados por el Departamento de Salud y Servicios Humanos.

La idea es enfocarlo en organizaciones sin fines de lucro que trabajan directamente con comunidades.

Sectores del propio partido mayoritario en la Cámara de Representantes han defendido la necesidad de financiar ampliamente al DHS, incluido ICE.

Sin embargo, muchos demócratas se han opuesto al paquete de gastos señalando que no incorpora suficientes salvaguardas contra abusos.

Recientemente, la Cámara aprobó un proyecto de presupuesto para el DHS a pesar de dura oposición demócrata, lo que subraya las tensiones existentes sobre cómo financiar y supervisar a las agencias de inmigración.

La presentación de este proyecto de ley abre un nuevo frente en la discusión migratoria en Washington.