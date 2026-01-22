Se organizan “observadores de ICE”: entrenan para vigilar a los agentes y alertar a la comunidad en medio de los operativos

En Estados Unidos los ojos están puestos sobre el ICE, que es la agencia federal que se encarga de hacer cumplir las leyes migratorias, investigar crímenes y asegurar la seguridad nacional; dentro de sus principales compromisos destacan la detención y deportación de extranjeros sin autorización legal.

Luego de los últimos escándalos de la agencia con los migrantes, entre los que destaca el resonado caso de Minnesota, que culminó con el fatal desenlace de Nicole Good, se han realizado manifestaciones en contra del ICE y un aumento considerable en los observadores legales.

Ryan Pérez, director de la organización del grupo de defensa COPAL, dio a conocer el aumento notorio en la red de 5.000 civiles que monitorean el desempeño de ICE.

Agentes del ICE ya no necesitan orden judicial para entrar en hogares: se siguen ampliando los poderes

Los veedores son voluntarios

Los voluntarios documentan los operativos de ICE desde sus dispositivos móviles; algunos de ellos alertan con pitos a la comunidad, mientras otros se atreven a seguir a los funcionarios en sus vehículos.

Tras el caso fatal de Nicole Good, en el que murió luego de haber sido disparada por un agente del ICE, el grupo de defensa de inmigrantes de COPAL, creció al menos 3 veces en sus voluntarios: “Decir esto: la muerte de Renee Good encendió la comunidad sería quedarse corto”, así lo afirmó el líder Ryan Pérez.

No se trata de funcionarios especiales, simplemente son ciudadanos voluntarios que desean hacer veeduría de los procedimientos de los agentes. No obstante, estos habitantes han sido capacitados por COPAL.

Según Ryan Pérez, los observadores “están entrenados para entrar y decir: ‘Exijo una orden judicial. Muéstrenme una orden judicial. Necesito una orden judicial firmada. ¿Por qué están aquí? ¿Qué hacen aquí?’“.

En las capacitaciones se incluyen simulacros. El material recopilado por los voluntarios sería compartido con expertos que puedan optimizar esos recursos en instancias judiciales.

Hay más organizaciones que vigilarían al ICE

De acuerdo con el organigrama estatal, Office of Inspector General, sería el principal órgano de control interno que vigilaría los procesos de ICE. Esta oficina pertenece al Departamento de Seguridad Nacional y su deber es investigar los abusos, la mala conducta, corrupción y violaciones de derechos.

Sin embargo, ante los últimos escándalos del ICE, el DHS se ha pronunciado a favor de los agentes; así fue en el caso de Nicole Good, que fue extremadamente polémico y del niño de 5 años que fue detenido con otros 4 menores en Minnesota.

ICE captura a cuatro estudiantes, incluido un niño de 5 años; indignación en Minnesota contra la agencia migratoria

Office for Civil Rights and Civil Liberties es la oficina especializada en derechos civiles y se encarga de recibir quejas de migrantes, abogados y ONG.

ONG como Human Rights Watch, RAICES, entre otras, se encargarían de documentar los abusos y viralizarlos para presionar a los tribunales que sí tienen autoridad legal sobre los agentes ICE.