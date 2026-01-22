Estados Unidos

Agentes del ICE ya no necesitan orden judicial para entrar en hogares: se siguen ampliando los poderes

Agentes del ICE podrán ingresar a residencias sin orden judicial solo haciendo uso de una orden administrativa.

Luciano Andrey Sánchez Flórez

Luciano Andrey Sánchez Flórez

22 de enero de 2026, 7:09 p. m.
ICE
ICE Foto: Getty Images

Estados Unidos ha estado bajo la observación crítica por los operativos migratorios en los que se ha hecho uso excesivo de la fuerza, en ocasiones dejando como resultado víctimas mortales, como es el caso de Nicole Renee Good.

¿Se arrepiente Donald Trump de lo hecho por el ICE?: “Nos sentimos terriblemente mal”

En este momento, la polémica crece por un memorando al que tuvo acceso la agencia AP, en el que se autorizaría a agentes del ICE a entrar a residencias sin una orden judicial, únicamente con una orden administrativa.

x
Polémica con el ICE. Foto: Los Angeles Times via Getty Imag

El Gobierno de los Estados Unidos se ha caracterizado por promulgar fuertes políticas migratorias, de acuerdo con la agenda que desde el poder ejecutivo se ha planteado. Recientemente, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó un aumento en el incentivo que pueden recibir las personas que decidan “autodeportarse”.

De acuerdo con el comunicado oficial, la suma sería de 2.600 dólares, además de un vuelo gratuito para regresar al país de origen; de igual manera, se haría “la condonación de cualquier multa pendiente por presencia ilegal”.

En el tema de las órdenes judiciales y administrativas hay que hacer ciertas salvedades: una orden administrativa es aquella que se emite posterior a la decisión de un juez de inmigración para efectuar la deportación de una persona. La judicial, por su parte, refiere a la orden que se emite cuando existen pruebas que indiquen que una persona ha cometido un delito.

En las directrices que se dieron a conocer se afirma que “si el extranjero se niega a permitir el acceso, los agentes del ICE solo deberán usar la fuerza necesaria y razonable para ingresar a la residencia, previa notificación de su autoridad y de su intención de entrar”.

EE.UU.
Donald Trump y sus fuertes políticas migratorias. Foto: Getty Images

Esto también fomenta el debate en cuanto a la legitimidad de algunas acciones que efectúa el ICE. Se ha conocido que algunos agentes estarían utilizando ropa civil para no levantar sospechas entre la población y poder adelantar operativos de manera efectiva.

¿Camuflados?: estrategia del ICE para adelantar operativos sin levantar sospecha

Donald Trump ha hecho declaraciones en torno a lo que, a su juicio, el ICE debería hacer: “El ICE debe empezar a hablar sobre los asesinos y otros criminales que están capturando y eliminando del sistema”.

Sin embargo, el mandatario gringo ha afirmado sentirse horrible por la muerte de Nicole Renee Good: “Me sentí horrible cuando me dijeron que la joven había sufrido la tragedia”, pero aseveró, refiriéndose a los agentes federales, que “a veces van a cometer errores”.

Se espera que las medidas en materia de inmigración sigan endureciéndose por parte del Gobierno de los Estados Unidos.

