¿Se arrepiente Donald Trump de lo hecho por el ICE?: “Nos sentimos terriblemente mal”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reconocido este martes que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) ha cometido “algunos errores”.

Sin embargo, afirma que es algo que “puede pasar” en medio de los operativos, los mismos que en las últimas semanas han dejado varios heridos y una persona muerta a causa de disparos, sumado también a los seis fallecidos en centros de detención del ICE.

“El ICE (...) está tratando con gente dura”, ha indicado Donald Trump en una rueda de prensa celebrada en la Casa Blanca, en la que mencionó que los agentes federales “a veces van a cometer errores”. “Puede suceder. Nos sentimos terriblemente mal”, según lo que ha recogido la cadena NBC.

El mandatario republicano habló específicamente del caso de Renee Good, la mujer estadounidense muerta a tiros a manos de un agente federal en Minneapolis. “Me sentí horrible cuando me dijeron que la joven había sufrido la tragedia”, indicó. Después mencionó que se había enterado de que el padre de Renee era simpatizante suyo.

Estas declaraciones de Donald Trump, sin embargo, parecieran entrar en contradicción con lo que el mismo mandatario afirmó apenas se conoció la muerte de Renee Good, cuando dijo que ella “atropelló violenta, deliberada y brutalmente al agente del ICE, quien parece haberle disparado en defensa propia”.

“Es una tragedia. Es algo horrible. Todo el mundo lo diría. ICE diría lo mismo”, ha asegurado Trump. Este tipo de situaciones han generado gran conmoción a nivel nacional y han provocado que grupos de personas decidieran salir a manifestarse en contra de las acciones violentas que ha perpetrado el ICE.

Las actuaciones del ICE han estado bajo la observación crítica de la oposición, la sociedad civil y múltiples ONG. Desde el inicio de los despliegues en 2025, las críticas han aumentado a raíz de incidentes como la muerte a tiros de Renee Good o el tiroteo de dos venezolanos en Portland, apenas dos días después.

Sin embargo, las denuncias también han llegado por las muertes ocurridas en sus instalaciones, que ascienden a seis en lo que va de este año, sumado a los 32 fallecimientos registrados en 2025.

El mandatario norteamericano, el pasado 18 de enero, había dicho: “El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) está expulsando de nuestro país a algunos de los criminales más violentos del mundo y llevándolos de vuelta a casa, donde pertenecen”.

Las fuertes políticas migratorias que se han promovido desde el gobierno han generado opiniones divididas al interior del territorio estadounidense; estas forman parte de lo que desde el poder ejecutivo se ha planteado en su agenda.

