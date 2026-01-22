ICE captura a cuatro estudiantes, incluido un niño de 5 años; indignación en Minnesota contra la agencia migratoria

Incrementa la tensión en Minnesota luego de que la superintendente del distrito escolar, Zena Stenvik, confirmara que cuatro estudiantes de la escuela Columbia Heights fueron detenidos por los agentes del ICE.

Dentro de los 4 detenidos se encontraría Liam Conejo Ramos, un niño de 5 años al que privaron de su libertad luego de haber arrestado a su padre en la puerta de su casa, cuando regresaban del colegio.

El Departamento de Seguridad estadounidense aseguró que el padre del niño lo dejó solo y huyó cuando los agentes realizaban el operativo de su captura y afirmaron que el padre, Adrián Conejo Arias, es un inmigrante ecuatoriano ilegal.

Sin embargo, Zena Stenvik afirmó que la familia del menor tiene permiso por asilo y no tiene orden de deportación.

Respondió el DHS sobre la captura del menor

Luego de que el Partido Demócrata denunciara la captura del ICE en redes sociales, respondió el Departamento de Seguridad, donde confirmó la identidad del menor y el padre, insistiendo en que la estadía del hombre era ilegal y que durante la administración Biden había sido liberado.

En el comunicado difundido en X, ICE fue enfático: “ICE NO se enfocó en un niño. El niño fue ABANDONADO” y aclararon que “Los padres pueden controlar su salida y recibir un vuelo gratuito y $2,600 con la aplicación CBP Home“.

Por su parte, los demócratas declararon categóricamente desde su cuenta: “Estos monstruos están enfermos”, uniéndose al rechazo masivo a la agencia de la comunidad de Minnesota.

Estas son las imágenes de las protestas en Minnesota luego de la muerte de una mujer en operativo migratorio, piden la salida del ICE

¿Dónde está el menor?

Niño de 5 años bajo custodia de ICE Foto: X: @TheDemocrats

El abogado de la familia, Marc Prokosch, dijo a la opinión pública que es probable que en este momento el niño y su padre estén en un centro de detención en Texas.

No es confirmado el paradero del menor y su padre; las autoridades tampoco han hecho mención al respecto. Mientras tanto, también es desconocido el destino de los dos jóvenes de 17 años y el niño de 10, que Stevink denunció que también habían sido capturados.

Es la cuarta polémica del ICE en Minnesota este mes

Desde el 7 de enero, Minnesota es noticia por la muerte de Nicole Good, luego de que un agente del ICE le disparara y le causara la muerte. El caso generó protestas y se intensificaron un par de días después, tras un nuevo incidente con un inmigrante venezolano.

Este par de casos provocó protestas en Minneápolis y, durante ellas, también se presentaron incidentes por la forma de reaccionar de los agentes hacia los manifestantes.