Un inmigrante cubano se encontraba en el estacionamiento de un Walmart de San Antonio, Texas. Agentes del ICE obstruyeron el paso del vehículo del hispano para que no tuviera escapatoria.

La agencia aseguró que el hombre intentó embestir a los vehículos de los oficiales e insinuó el riesgo que corrió uno de los agentes asegurando que casi lo atropella, mientras otro está en el hospital.

El vídeo permite demostrar que, a pesar de los intentos del cubano, que buscaba evadir a los agentes, fue capturado por los agentes, luego de que un oficial rompiera su ventana y lo sacara del vehículo para arrestarlo.

ROAD TO NOWHERE: U.S. Immigration and Customs Enforcement agents arrested Cuban national Robyn Argote Brooks after he allegedly used his vehicle as a weapon, ramming two ICE vehicles in a San Antonio parking lot while trying to evade arrest. pic.twitter.com/O9MyUFXzq5 — Fox News (@FoxNews) January 16, 2026

Agente del ICE le dispara a venezolano en Minnesota: segunda polémica en menos de dos semanas

La portavoz, Tricia McLaughilin, aseguró que el vehículo estaba siendo utilizado como un arma para atacar a los agentes, mientras el gobernador de Texas lo calificó como un “choque intencional por un inmigrante indocumentado”.

Identidad del cubano

Se trata de Robyn Argote Crooks, que habría ingresado legalmente al país norteamericano en 2024 gracias al programa CBP One; sin embargo, el DHS asegura que en el momento de la captura estaba ilegalmente en Estados Unidos.

Luego del enfrentamiento con los agentes del ICE, el cubano fue hospitalizado y en este momento permanece bajo custodia de la Agencia de Migración.

El DHS culpa a los gobernadores de pro santuario

Gobernador de California, Gavin Newsom, es identificado como prosantuario. Foto: Getty Images via AFP

Uno de los agentes resultó herido tras el enfrentamiento, y la secretaria del DHS aseguró que han sido los políticos prosantuario, que no apoyan a ICE en sus territorio “han alentado a los inmigrantes ilegales”.

El actual director de ICE, Todd Lyons, aseguró a Fox News: “Son constantes obstáculos, constantes ataques como este. Y no es seguro para mi gente, no es seguro para el público. Esto realmente tiene que parar”.

Caso similar al de Minnesota generó protestas

En la ciudad de Minnesota, Minneapolis, un caso similar hizo que la voz de los ciudadanos se levantara en contra de la agencia ICE.

Una mujer murió, luego de que un agente de ICE le disparara en medio de un operativo de la agencia. Nicole Good fue la víctima mortal del hecho que conllevó una serie de manifestaciones pidiendo la salida de la institución de su territorio.

Minnesota protesta por Good Foto: Composición SEMANA / Getty

Durante esta semana, se volvió a presentar un incidente entre un agente de ICE y un latinoamericano. Un Venezolano presuntamente habría atacado con una pala al oficial y el funcionario decidió disparar al inmigrante.

Este nuevo hecho provocó nuevas protestas en el estado, que hoy se encuentra en alta tensión, mientras el presidente Trump respalda a la agencia y la ciudadanía pide la salida de los oficiales.

