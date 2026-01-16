Estados Unidos

Video: Robyn Argote Crooks, inmigrante cubano, fue capturado luego de estrellar vehículos de ICE

El latino intentó huir como lo hizo Nicole Good en Minnesota, pero el agente, en esta ocasión, no disparó.

Camilo Eduardo Velásquez

Camilo Eduardo Velásquez

16 de enero de 2026, 11:00 p. m.
Robyn Argote Brooks, inmigrante cubano, embistió dos vehículos del ICE en un estacionamiento de San Antonio para intentar evadir un arresto durante una parada vehicular selectiva, según el ICE.
Robyn Argote Brooks, inmigrante cubano, embistió dos vehículos del ICE en un estacionamiento de San Antonio para intentar evadir un arresto durante una parada vehicular selectiva, según el ICE. Foto: Composición Fox News (ICE; DHS)

Un inmigrante cubano se encontraba en el estacionamiento de un Walmart de San Antonio, Texas. Agentes del ICE obstruyeron el paso del vehículo del hispano para que no tuviera escapatoria.

La agencia aseguró que el hombre intentó embestir a los vehículos de los oficiales e insinuó el riesgo que corrió uno de los agentes asegurando que casi lo atropella, mientras otro está en el hospital.

El vídeo permite demostrar que, a pesar de los intentos del cubano, que buscaba evadir a los agentes, fue capturado por los agentes, luego de que un oficial rompiera su ventana y lo sacara del vehículo para arrestarlo.

Identidad del cubano

Se trata de Robyn Argote Crooks, que habría ingresado legalmente al país norteamericano en 2024 gracias al programa CBP One; sin embargo, el DHS asegura que en el momento de la captura estaba ilegalmente en Estados Unidos.

Luego del enfrentamiento con los agentes del ICE, el cubano fue hospitalizado y en este momento permanece bajo custodia de la Agencia de Migración.

El DHS culpa a los gobernadores de pro santuario

Gobernador de California, Gavin Newsom.
Gobernador de California, Gavin Newsom, es identificado como prosantuario. Foto: Getty Images via AFP

Uno de los agentes resultó herido tras el enfrentamiento, y la secretaria del DHS aseguró que han sido los políticos prosantuario, que no apoyan a ICE en sus territorio “han alentado a los inmigrantes ilegales”.

El actual director de ICE, Todd Lyons, aseguró a Fox News: “Son constantes obstáculos, constantes ataques como este. Y no es seguro para mi gente, no es seguro para el público. Esto realmente tiene que parar”.

Caso similar al de Minnesota generó protestas

En la ciudad de Minnesota, Minneapolis, un caso similar hizo que la voz de los ciudadanos se levantara en contra de la agencia ICE.

Una mujer murió, luego de que un agente de ICE le disparara en medio de un operativo de la agencia. Nicole Good fue la víctima mortal del hecho que conllevó una serie de manifestaciones pidiendo la salida de la institución de su territorio.

Minnesota protesta por Good
Minnesota protesta por Good Foto: Composición SEMANA / Getty

Durante esta semana, se volvió a presentar un incidente entre un agente de ICE y un latinoamericano. Un Venezolano presuntamente habría atacado con una pala al oficial y el funcionario decidió disparar al inmigrante.

Este nuevo hecho provocó nuevas protestas en el estado, que hoy se encuentra en alta tensión, mientras el presidente Trump respalda a la agencia y la ciudadanía pide la salida de los oficiales.

“Fue un milagro que sobreviviera”. Impactante relato de manifestante tras disparo de agente federal durante protesta contra ICE
x
Minnesota este jueves, 15 de enero. Foto: Getty Images

