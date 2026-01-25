Familia del hombre baleado por ICE en Minnesota rompe el silencio mientras un juez toma drástica decisión sobre el caso

La familia del hombre de Minnesota que fue asesinado a tiros por la patrulla fronteriza dijo que están “desconsolados y enojados” en su primera declaración desde su asesinato ante las cámaras.

“Las repugnantes mentiras que la administración ha dicho sobre nuestro hijo son reprensibles y repugnantes. Alex claramente no portaba un arma cuando fue atacado por los matones asesinos y cobardes de ICE de Trump”, declaró la familia en un comunicado.

Medios locales identificaron a la víctima como Alex Pretti, un enfermero de UCI de 37 años de edad.

Alex Pretti fue asesinado en Estados Unidos. Foto: X/@mariashriver

Su muerte se produce menos de tres semanas después de que la ciudadana estadounidense Renee Good fuera abatida por disparos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante una redada contra inmigrantes indocumentados.

“Alex era un alma bondadosa que se preocupaba profundamente por su familia y amigos y también por los veteranos estadounidenses a quienes atendía como enfermero de la UCI en el hospital de veteranos de Minneapolis”, dice el comunicado.

El Departamento de Seguridad Nacional dijo que Pretti tenía una pistola semiautomática de 9 mm y que los oficiales temían por sus vidas.

“Alex quería marcar la diferencia en este mundo. Desafortunadamente, no estará con nosotros para ver su impacto. No uso el término héroe a la ligera. Sin embargo, su último pensamiento y acto fue proteger a una mujer”, decía el comunicado.

Comunicado de la familia de Alex Pretti Foto: X/@mysteryWN

El gobierno estadounidense insistió en que sus agentes actuaron en defensa propia mientras buscaban a “un extranjero indocumentado buscado por agresión violenta” en una “operación selectiva”, según un comunicado.

“Tiene su teléfono en su mano derecha y su mano izquierda vacía está levantada sobre su cabeza mientras intenta proteger a la mujer que ICE acaba de empujar al suelo mientras le rociaban con gas pimienta”, afirmó la familia, según el NY Post.

Un video que circula en redes sociales, y que posteriormente fue confirmado por las autoridades, muestra a varios agentes, incluido al menos uno con un chaleco con la inscripción “POLICÍA”, rodeando a una persona en el suelo y golpeándola varias veces. Se escuchan varios disparos.

Alex Pretti era un enfermero de UCI que se dedicaba al cuidado de veteranos del ejercito que intento defender a una mujer ante un empujon de un agente federal del ICE...En mi opinión el uso de la…

Otro video del incidente, el cual no ha sido verificado por la AFP, muestra al hombre en un aparente intento de proteger a una mujer de ser rociada con un spray, antes de ser derribado por agentes.

Decisión crucial

Un juez nominado por el presidente Donald Trump ha prohibido a las agencias del Gobierno que investigan la muerte del enfermero Alex Pretti por agentes federales en Minneapolis que destruyan o alteren las pruebas recogidas sobre el incidente.

La orden dictada por el magistrado Eric Tostrud afecta al FBI, al Departamento de Justicia y al Departamento de Seguridad Nacional, a cuyas órdenes actúa el servicio antiinmigración (ICE).

Los agentes de esta unidad dispararon contra el enfermero en el sur de la ciudad en medio de una enormemente cuestionada operación contra la migración sin papeles en la ciudad.

Agentes federales apuntan con sus armas a manifestantes cerca del lugar donde agentes federales mataron a tiros a Alex Pretti, de 37 años, en Minneapolis el sábado 24 de enero de 2026. (Ellen Schmidt/MinnPost vía AP) Foto: AP

A todos ellos se les prohíbe, según el pliego judicial, “destruir o alterar la evidencia relacionada con el fatal tiroteo en el que estuvieron involucrados agentes federales”, admitiendo así la petición formulada por las autoridades locales de Minnesota, concretamente la Oficina para la Captura de Criminales y la Fiscalía del Condado de Hennepin.