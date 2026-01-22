Estados Unidos

Revelan autopsia de Renee Good, mujer abatida por un agente del ICE en Minneapolis: hallan tres impactos de bala

Los funcionarios gubernamentales sostienen que los disparos fueron en legítima defensa, aunque las pruebas parecen indicar que hubo un uso excesivo de la fuerza.

Redacción Mundo
22 de enero de 2026, 9:04 p. m.
Grabaciones que circulan en redes muestran el momento en que un agente del ICE dispara contra Renee Nicole Good en Minneapolis.
Grabaciones que circulan en redes muestran el momento en que un agente del ICE dispara contra Renee Nicole Good en Minneapolis. Foto: Composición Semana AFP

Días atrás, un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) disparó en contra de una mujer y acabó con su vida. Según él, se trató de legítima defensa debido a que la mujer lo atropelló con su camioneta y representaba un peligro para las autoridades. Sin embargo, videos de testigos dan cuenta de que la mujer apenas rozó al agente con su carro.

Ante la situación, la familia de la víctima, Renee Good, pidió una autopsia privada para determinar las causas de la muerte. El pasado miércoles, los abogados aseguraron que Good recibió tres disparos, incluyendo uno en la cabeza.

ONU INVESTIGA MUERTE DE MUJER POR ICE
Miles de personas rindieron homenaje a Renee Good tras los hechos del 7 de enero del 2026. Foto: AFP

Los detalles de la defensa indican que una bala impactó en el antebrazo izquierdo de la mujer, y la otra herida fue en el pecho, al lado derecho, la cual no provocó perforaciones en los órganos importantes. El disparo letal fue el tercero: la bala entró por el lado izquierdo de la cabeza de Good y terminó con su vida de inmediato.

“Creemos que las pruebas que estamos recopilando y que seguiremos recopilando en nuestra investigación serán suficientes para probar nuestro caso”, declaró el abogado principal, Antonio M. Romanucci, en un comunicado compartido el miércoles.

“La evidencia en video que muestra los eventos del 7 de enero de 2026 es clara, especialmente al analizarla desde la perspectiva de una actuación policial razonable y considerando la totalidad de las circunstancias”, agregó.

Aquel 7 de enero, Good estaba discutiendo con el oficial del ICE, identificado como Jonathan Ross, para impedir que este y su equipo llevaran a cabo una redada de inmigración en una zona residencial de la ciudad de Minneapolis. Después de intercambiar algunos insultos, la mujer se subió a su auto y aceleró, pasando muy cerca y, supuestamente, atropellando a Ross.

Lo sucedido motivó manifestaciones sociales que se han tornado violentas. Foto: Anadolu via Getty Images

Por redes sociales han rondado dos videos del momento: uno captado desde el celular de Ross, en el que no se logra identificar si en efecto el carro lo golpeó, y otro tomado desde testigos que ofrecen una mejor perspectiva en la que se aprecia que el oficial no resultó herido y, al parecer, disparó indiscriminadamente.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y otros funcionarios del Gobierno, sostienen que Good era una “terrorista doméstica” y que Ross actuó en defensa propia, pese a que no han ofrecido pruebas. La respuesta del Gobierno llevó a miles de ciudadanos a tomarse las calles de las ciudades de Minnesota para expresar su rechazo a los operativos de las agencias de inmigración.

Grabaciones que circulan en redes muestran el momento en que un agente del ICE dispara contra Renee Nicole Good en Minneapolis, mientras la autenticidad de las imágenes sigue en revisión.

