Revelan autopsia de Renee Good, mujer abatida por un agente del ICE en Minneapolis: hallan tres impactos de bala

Días atrás, un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) disparó en contra de una mujer y acabó con su vida. Según él, se trató de legítima defensa debido a que la mujer lo atropelló con su camioneta y representaba un peligro para las autoridades. Sin embargo, videos de testigos dan cuenta de que la mujer apenas rozó al agente con su carro.

Ante la situación, la familia de la víctima, Renee Good, pidió una autopsia privada para determinar las causas de la muerte. El pasado miércoles, los abogados aseguraron que Good recibió tres disparos, incluyendo uno en la cabeza.

Miles de personas rindieron homenaje a Renee Good tras los hechos del 7 de enero del 2026. Foto: AFP

Los detalles de la defensa indican que una bala impactó en el antebrazo izquierdo de la mujer, y la otra herida fue en el pecho, al lado derecho, la cual no provocó perforaciones en los órganos importantes. El disparo letal fue el tercero: la bala entró por el lado izquierdo de la cabeza de Good y terminó con su vida de inmediato.

¿Se arrepiente Donald Trump de lo hecho por el ICE?: “Nos sentimos terriblemente mal”

“Creemos que las pruebas que estamos recopilando y que seguiremos recopilando en nuestra investigación serán suficientes para probar nuestro caso”, declaró el abogado principal, Antonio M. Romanucci, en un comunicado compartido el miércoles.

Renee Nicole Good, de 37 años, es el nombre de la mujer que murió cuando agentes de ICE le dispararon en Minnesota. El hecho es visto como un asesinato. El Departamento de Seguridad Nacional dijo que los agentes de ICE fueron atacados y que los vehículos fueron usados como armas… pic.twitter.com/RTWyE1aCgw — Patricia Janiot (@patriciajaniot) January 8, 2026

“La evidencia en video que muestra los eventos del 7 de enero de 2026 es clara, especialmente al analizarla desde la perspectiva de una actuación policial razonable y considerando la totalidad de las circunstancias”, agregó.

Videos de los violentos enfrentamientos de las autoridades con manifestantes en Minnesota: las tensiones se elevan tras operativos del ICE

Aquel 7 de enero, Good estaba discutiendo con el oficial del ICE, identificado como Jonathan Ross, para impedir que este y su equipo llevaran a cabo una redada de inmigración en una zona residencial de la ciudad de Minneapolis. Después de intercambiar algunos insultos, la mujer se subió a su auto y aceleró, pasando muy cerca y, supuestamente, atropellando a Ross.

Lo sucedido motivó manifestaciones sociales que se han tornado violentas. Foto: Anadolu via Getty Images

Por redes sociales han rondado dos videos del momento: uno captado desde el celular de Ross, en el que no se logra identificar si en efecto el carro lo golpeó, y otro tomado desde testigos que ofrecen una mejor perspectiva en la que se aprecia que el oficial no resultó herido y, al parecer, disparó indiscriminadamente.

Minneapolis en tensión: supuesta cámara de ICE muestra el momento clave del tiroteo

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y otros funcionarios del Gobierno, sostienen que Good era una “terrorista doméstica” y que Ross actuó en defensa propia, pese a que no han ofrecido pruebas. La respuesta del Gobierno llevó a miles de ciudadanos a tomarse las calles de las ciudades de Minnesota para expresar su rechazo a los operativos de las agencias de inmigración.