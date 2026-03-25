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México denuncia la muerte de 13 connacionales bajo custodia de ICE en Estados Unidos

La Cancillería mexicana publicó los datos en una rueda de prensa en Ciudad de México.

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Redacción Mundo
25 de marzo de 2026, 9:38 a. m.
Las muertes fueron reportadas en rueda de prensa por la Cancillería mexicana.
Las muertes fueron reportadas en rueda de prensa por la Cancillería mexicana. Foto: Getty Images

El Gobierno de México denunció este miércoles 25 de marzo que en el último año han muerto 13 mexicanos en Estados Unidos bajo custodia del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), en redadas migratorias o en episodios vinculados a este organismo.

Estas muertes, reportadas en rueda de prensa por la Cancillería mexicana, han ocurrido en el marco de la política antimigratoria lanzada por el presidente Donald Trump desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025.

Seis de los casos están relacionados con “complicaciones médicas” y cuatro han sido catalogados como “suicidio”, dijo Roberto Velasco, subsecretario para América del Norte de la Cancillería.

Dos mexicanos más murieron durante redadas migratorias y uno falleció durante un tiroteo contra instalaciones de ICE, detalló Velasco.

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“Pedimos que se respeten los derechos humanos (...). No estamos de acuerdo con estas formas de detención”, declaró la presidenta Claudia Sheinbaum.

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En total, el Gobierno mexicano ha enviado 14 comunicaciones diplomáticas en relación con estas muertes y ha recibido 12 respuestas.

La réplica de Washington “es que va a haber investigación”, informó la mandataria, quien insistió en que las pesquisas deben arrojar certeza sobre las causas de los fallecimientos.

El caso más reciente es el de Royer Pérez Jiménez, de 19 años, quien fue hallado muerto en un centro de detención en el estado de Florida. Tanto el ICE como el Gobierno de México señalaron un suicidio como la presunta causa de muerte.

El ICE identificó en un comunicado al migrante como Royer Pérez Jiménez, de 19 años, y señaló que falleció el 16 de marzo tras ser hallado “inconsciente y sin responder”.

El año pasado, en medio de la política antimigratoria del presidente Donald Trump, murieron al menos 30 personas mientras se encontraban en centros de detención de migrantes en Estados Unidos. Es el mayor número desde 2004, el año posterior a la creación de ICE.

Tensión cercana al Mundial

A mediados de enero, Estados Unidos anunció la suspensión de los visados de inmigrantes de 75 países, en el marco de la lucha contra la inmigración irregular. Cuatro de las naciones afectadas participarán en el Mundial: Irán, Haití, Senegal y Costa de Marfil.

Según Washington, esta medida no afecta a los visados de turismo y, por tanto, a quienes compren billetes para el torneo. El gobierno de Trump y la Fifa pusieron en marcha un procedimiento acelerado para que los aficionados obtengan citas en consulados estadounidenses, pero nada garantiza que consigan una visa a tiempo.

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La administración planteó además una propuesta que obligaría a los solicitantes de visado a entregar cinco años de historial en redes sociales. Foto: AP / Adobe Stock

La administración planteó además una propuesta que obligaría a los solicitantes de visado a entregar cinco años de historial en redes sociales, una medida que podría añadir una nueva capa de incertidumbre para miles de hinchas.