El Gobierno de México denunció este miércoles 25 de marzo que en el último año han muerto 13 mexicanos en Estados Unidos bajo custodia del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), en redadas migratorias o en episodios vinculados a este organismo.

Estas muertes, reportadas en rueda de prensa por la Cancillería mexicana, han ocurrido en el marco de la política antimigratoria lanzada por el presidente Donald Trump desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025.

Seis de los casos están relacionados con “complicaciones médicas” y cuatro han sido catalogados como “suicidio”, dijo Roberto Velasco, subsecretario para América del Norte de la Cancillería.

Lamentamos profundamente el sensible fallecimiento de un connacional detenido en el centro migratorio de Glades, Florida.



Desde @SRE_mx estamos en permanente contacto con los familiares del mexicano y brindamos la asistencia consular necesaria en este difícil momento.



El… — Roberto Velasco Álvarez (@r_velascoa) March 20, 2026

Dos mexicanos más murieron durante redadas migratorias y uno falleció durante un tiroteo contra instalaciones de ICE, detalló Velasco.

“Pedimos que se respeten los derechos humanos (...). No estamos de acuerdo con estas formas de detención”, declaró la presidenta Claudia Sheinbaum.

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En total, el Gobierno mexicano ha enviado 14 comunicaciones diplomáticas en relación con estas muertes y ha recibido 12 respuestas.

La réplica de Washington “es que va a haber investigación”, informó la mandataria, quien insistió en que las pesquisas deben arrojar certeza sobre las causas de los fallecimientos.

La presidenta Claudia Sheinbaum manifestó de nuevo su rechazo a los métodos que usan agentes del ICE de Estados Unidos en la detención de ciudadanos mexicanos.

Insistió en la necesidad de respetar los derechos humanos.@Claudiashein @SRE_mx @GobiernoMX #Migrantes pic.twitter.com/6wZWsIaY1Q — Marco Antonio Olvera (@MarcoA_Olvera) March 25, 2026

El caso más reciente es el de Royer Pérez Jiménez, de 19 años, quien fue hallado muerto en un centro de detención en el estado de Florida. Tanto el ICE como el Gobierno de México señalaron un suicidio como la presunta causa de muerte.

El ICE identificó en un comunicado al migrante como Royer Pérez Jiménez, de 19 años, y señaló que falleció el 16 de marzo tras ser hallado “inconsciente y sin responder”.

El año pasado, en medio de la política antimigratoria del presidente Donald Trump, murieron al menos 30 personas mientras se encontraban en centros de detención de migrantes en Estados Unidos. Es el mayor número desde 2004, el año posterior a la creación de ICE.

Tensión cercana al Mundial

A mediados de enero, Estados Unidos anunció la suspensión de los visados de inmigrantes de 75 países, en el marco de la lucha contra la inmigración irregular. Cuatro de las naciones afectadas participarán en el Mundial: Irán, Haití, Senegal y Costa de Marfil.

Según Washington, esta medida no afecta a los visados de turismo y, por tanto, a quienes compren billetes para el torneo. El gobierno de Trump y la Fifa pusieron en marcha un procedimiento acelerado para que los aficionados obtengan citas en consulados estadounidenses, pero nada garantiza que consigan una visa a tiempo.

La administración planteó además una propuesta que obligaría a los solicitantes de visado a entregar cinco años de historial en redes sociales. Foto: AP / Adobe Stock

La administración planteó además una propuesta que obligaría a los solicitantes de visado a entregar cinco años de historial en redes sociales, una medida que podría añadir una nueva capa de incertidumbre para miles de hinchas.