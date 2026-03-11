Ultimátum a ICE: juez da plazo hasta la medianoche por periodista colombiana detenida en EE. UU.

La detención de la periodista colombiana Estefany Rodríguez Flórez volvió a sacudir el debate migratorio en Estados Unidos después de que un juez federal ordenara al ICE justificar antes de la medianoche por qué la reportera continúa detenida en Nashville.

El fallo marca un momento clave en un caso que ha despertado preocupación por la libertad de prensa y el debido proceso migratorio.

ICE detiene a periodista colombiana que había solicitado asilo político en Estados Unidos

Juez exige a U.S. Immigration and Customs Enforcement explicar la detención de Estefany Rodríguez Flórez

La detención de la periodista colombiana Estefany Rodríguez Flórez volvió a convertirse en noticia este miércoles después de que un juez federal en Estados Unidos ordenara al gobierno explicar de forma urgente por qué continúa privada de la libertad.

Este ha sido un caso que ha generado preocupación entre organizaciones de prensa y defensores de derechos civiles.

Rodríguez, reportera del medio en español Nashville Noticias, fue arrestada el 4 de marzo por agentes de U.S. Immigration and Customs Enforcement en Nashville, estado de Tennessee, mientras se encontraba con su esposo, ciudadano estadounidense. Desde entonces permanece bajo custodia migratoria mientras su equipo legal intenta demostrar que la detención fue irregular.

Según lo que se registra en The Wall Street Journal, La novedad que vuelve a poner el caso en el centro de la atención pública es la decisión de un juez federal de exigir a las autoridades migratorias una justificación formal de la detención.

El tribunal ordenó al gobierno presentar una explicación detallada sobre las razones legales que sustentan el arresto y la permanencia de la periodista en un centro de detención, después de que su defensa presentara un recurso de emergencia cuestionando el procedimiento.

La solicitud judicial surge tras un recurso de habeas corpus interpuesto por los abogados de Rodríguez, quienes sostienen que la periodista fue detenida sin que se le mostrara una orden judicial en el momento del arresto y que la medida podría violar sus derechos constitucionales.

La periodista colombiana Estefany Rodríguez Flórez sigue detenida por U.S. Immigration and Customs Enforcement mientras un juez federal espera la respuesta oficial sobre su arresto. Foto: Foto: composición Semana/ Redes sociales/Getty Images

La postura de las autoridades migratorias

Las autoridades de U.S. Immigration and Customs Enforcement sostienen que la periodista fue detenida dentro de una operación de control migratorio porque su visa inicial habría expirado.

Según la agencia, existían razones para considerarla un riesgo de fuga dentro de su proceso migratorio, como lo registró la agencia Reuters.

Sin embargo, la defensa rechaza esa versión y afirma que la comunicadora había cumplido con los procedimientos.

Además, tenía citas pendientes con las autoridades de inmigración, algunas de las cuales fueron reprogramadas por condiciones climáticas o cambios administrativos.

Una vez que ICE entregue su respuesta al tribunal, el juez federal evaluará si la detención de la periodista colombiana Estefany Rodríguez Flórez se ajusta a la ley o si vulneró su debido proceso.

Dependiendo de esa revisión, el tribunal podría ordenar su liberación mientras continúa su proceso migratorio, permitir que permanezca detenida bajo custodia federal o fijar nuevas audiencias para examinar más pruebas.

La decisión también podría influir en el rumbo de su solicitud de asilo y otros trámites migratorios que mantiene en Estados Unidos.