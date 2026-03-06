La periodista colombiana Estefany Rodríguez, reportera del medio comunitario Nashville Noticias y colaboradora de Univision 42 Nashville, fue detenida por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en la ciudad de Nashville, estado de Tennessee.

El arresto ocurrió el 4 de marzo, cuando la comunicadora se encontraba junto a su esposo, ciudadano estadounidense, a las afueras de un gimnasio en el sur de la ciudad. Según informó el propio medio, el vehículo en el que se movilizaban, identificado con el logotipo de prensa, fue rodeado por varios automóviles de los que descendieron agentes federales, quienes procedieron a detenerla.

¿Quién es la deportista colombiana que fue detenida por ICE en Estados Unidos?

Tras el procedimiento, Rodríguez fue trasladada a un centro de detención migratoria, mientras se esclarecen las razones oficiales de la intervención. Hasta ahora, ICE no ha ofrecido una explicación pública detallada sobre el operativo.

Los abogados de la periodista hablaron con el medio local en el que trabaja y presentaron una petición de emergencia ante un tribunal federal, en la que cuestionan la legalidad del arresto y aseguran que no existía una orden judicial en su contra al momento de la detención.

La defensa de la periodista asegura que la detención fue ilegal. Foto: Captura de pantalla de redes sociales

De acuerdo con el documento presentado ante la corte, Rodríguez llegó a Estados Unidos hace aproximadamente cinco años con una visa de turista. Posteriormente, solicitó asilo político y obtuvo un permiso de trabajo válido mientras avanzaba su proceso migratorio.

La defensa también indicó que la periodista se casó con un ciudadano estadounidense y que la pareja había iniciado los trámites para ajustar su estatus migratorio y obtener la residencia permanente.

Alejandra y María Antonia Montoya, la niña de la carta viral, narran en SEMANA su calvario tras 128 días detenidas por el ICE

Nashville Noticias señaló que las autoridades migratorias consideran que Rodríguez podría haber faltado a dos citas con ICE, lo que habría llevado a que fuese catalogada como posible “riesgo de fuga”. Su equipo legal sostiene, sin embargo, que las circunstancias de esas citaciones están siendo revisadas.

Estefany Rodríguez Foto: Captura de pantalla de redes sociales

El juez federal encargado del caso ordenó a las autoridades migratorias responder a la solicitud de la defensa para evaluar si la detención fue legal. Rodríguez es licenciada en periodismo por la Universidad Autónoma del Caribe y trabajó durante varios años en medios colombianos antes de trasladarse a Estados Unidos.

Según sus abogados, la periodista decidió abandonar Colombia tras recibir amenazas relacionadas con su trabajo periodístico, en el que cubría temas vinculados a grupos armados y organizaciones militantes. Desde 2022 forma parte del equipo de Nashville Noticias, donde ha realizado coberturas sobre asuntos comunitarios, seguridad y temas migratorios dirigidos a la comunidad latina en Tennessee.

Colombiano que estuvo detenido cuatro meses por el ICE en EE. UU. revela detalles de su cautiverio: “Fue algo inhumano”

La detención generó inquietud entre colegas y organizaciones de defensa de migrantes. Nashville Noticias expresó en un comunicado que espera que el proceso se resuelva conforme a la ley y que su reportera pueda recuperar pronto la libertad para reunirse con su familia mientras continúa su proceso legal.