¿Quién es la deportista colombiana que fue detenida por ICE en Estados Unidos?

La situación migratoria en Estados Unidos continúa bajo el ojo público debido a la difusión de registros en redes sociales sobre operativos de control.

En estos procedimientos, las autoridades suelen detener a ciudadanos cuya estancia en el país sería presuntamente irregular, lo que en diversos casos derivaría en la fragmentación de núcleos familiares radicados en territorio estadounidense.

La norma que casi nadie conoce, usada por ICE, para detener a migrantes y ciudadanos estadounidenses

Uno de los incidentes con mayor repercusión reciente involucra a Nicolth Hernández Lucero, una ciudadana colombiana de 24 años vinculada profesionalmente a la lucha libre.

Los detalles del caso fueron suministrados por sus familiares y su pareja sentimental, quienes reportaron que la detención de la deportista se habría producido el pasado miércoles 11 de febrero en la localidad de Fort Lauderdale, Florida.

De acuerdo con el relato de los allegados, Hernández se habría trasladado a Estados Unidos hace casi una década junto a sus padres y su hermana gemela.

Según esta versión, los progenitores habrían tramitado una solicitud de asilo político ante el Gobierno federal, por lo cual el grupo familiar contaría con presuntos permisos legales para habitar en el país.

En el ámbito deportivo, ambas hermanas son conocidas como las Lucero Twins (Gemelas Lucero). Se desempeñan en el sector del entretenimiento deportivo y comparten su progresión profesional a través de plataformas digitales.

El registro de los hechos indica que la detención ocurrió mientras Hernández se desplazaba en el vehículo de su padre. Según los testimonios de la familia, los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) habrían interceptado el automóvil en el marco de una redada en la que, supuestamente, el objetivo principal sería el progenitor de la joven.

En el momento del contacto con los oficiales, Hernández mantenía una comunicación telefónica con su prometido, Noah Lazega. Al percatarse de la posibilidad de una captura, su compañero sentimental registró el audio de la interacción desde su dispositivo.

Dicho material fue difundido posteriormente por la cadena Telemundo Miami en una entrevista en la que se expuso que, tras el arresto, no se habría logrado establecer una comunicación fluida con la ciudadana colombiana.

Hasta la fecha, los familiares manifiestan que no existiría claridad sobre los fundamentos jurídicos de la detención, dado que la mujer contaría, supuestamente, con la documentación reglamentaria.

Se espera que en los próximos días las autoridades competentes emitan un pronunciamiento oficial que permita esclarecer el estatus legal de Hernández Lucero y los motivos que originaron el procedimiento administrativo en el estado de Florida.