Mundo

Inmigración, operativos de ICE y economía, los temas clave que Donald Trump presentará en su discurso del estado de la Unión

Este martes, 24 de febrero, el mandatario estadounidense presentará su balance y hablará al Congreso sobre sus prioridades.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Mundo
23 de febrero de 2026, 4:53 a. m.
El presidente Donald Trump habla durante un desayuno con la Asociación Nacional de Gobernadores en el Comedor de Estado de la Casa Blanca.
El presidente Donald Trump habla durante un desayuno con la Asociación Nacional de Gobernadores en el Comedor de Estado de la Casa Blanca. Foto: AP

Después de un año de gobernar, un Donald Trump conmocionado por las revocaciones de la Corte Suprema a los aranceles, el deterioro de su popularidad por su ofensiva migratoria y la creciente preocupación sobre la economía, se dirigirá este martes al Congreso.

Pronunciará su primer discurso sobre el estado de la Unión, un momento solemne en la vida estadounidense durante el cual se espera que el presidente haga su balance y hable sobre sus prioridades ante los miembros del Senado y la Cámara de Representantes.

Gobierno de Estados Unidos afirma que los acuerdos comerciales se mantendrán pese al giro en los aranceles anunciado por Trump

Es poco probable que el magnate se cuestione a sí mismo, pero sus alardes tendrán menos impacto en la oposición demócrata y en los líderes mundiales, quienes hasta ahora se han visto abrumados por su agenda.

El viernes, la Corte Suprema sacudió la estrategia económica y diplomática de Trump al eliminar una parte significativa de sus aranceles.

Mundo

Conmoción en España: joven colombiano es asesinado a cuchilladas por un niño de 13 años; padres narran lo qué pasó

Mundo

Canciller de Cuba acusa a EE. UU. de “acciones criminales e ilegales que constituyen un despiadado castigo colectivo al pueblo”

Mundo

Estados Unidos confirmó que participó con inteligencia en la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias el Mencho

Mundo

Así trasladan en México los restos de Nemesio Oseguera Cervantes, alias el Mencho: en video quedó registrado

Mundo

Claudia Sheinbaum hace llamado a mantener la calma tras los hechos de violencia por la muerte de Nemesio Oseguera, alias Mencho

Estados Unidos

Nueva York declara el estado de emergencia por tormenta de nieve: habrá toque de queda

Mundo

“Los civiles que se encuentren afuera pueden ser abatidos”: mexicana relata en SEMANA el “código rojo” que se vive tras la muerte del Mencho

Mundo

Gobierno de Estados Unidos afirma que los acuerdos comerciales se mantendrán pese al giro en los aranceles anunciado por Trump

Mundo

Servicio secreto mató a un hombre que intentó entrar sin autorización en la residencia del presidente Donald Trump en Florida

Mundo

Donald Trump anuncia aumento del arancel global que planea aplicar: subirá del 10 % al 15 %

Ese mismo día, el secretario de Comercio dio cuenta de una desaceleración de la economía estadounidense en el último trimestre de 2025.

El Gobierno de Estados Unidos comenzará a liberar información relacionada con FANI y reportes de objetos voladores no identificados.
El presidente Donald Trump dispuso en los últimos días la revisión y publicación de expedientes reservados sobre objetos voladores no identificados. Foto: AFP

Mientras tanto, las encuestas muestran un creciente descontento con el costo de vida, así como con los métodos autoritarios del ICE (el Servicio de Migración y Aduanas) contra los migrantes indocumentados.

El costo de vida

Hasta ahora, la estrategia de Donald Trump frente a la inflación ha sido asegurar que todo estará bien. “He logrado que las cosas sean asequibles”, declaró el mandatario durante un discurso en Georgia.

Pero “la gente sabe cuánto gasta”, dijo a la AFP Todd Belt, profesor de ciencias políticas en la Universidad George Washington.

El mundo responde a la nueva sanción arancelaria de Trump, mientras la Corte Suprema acusa al presidente de EE. UU.

Los votantes “se resienten mucho cuando les dicen algo que saben que no es cierto”, añadió.

Esto aplica tanto al costo de vida como a la represión contra los inmigrantes, que muchos estadounidenses creían erróneamente que se centraría en la deportación de delincuentes violentos.

Los electores han demostrado una extrema sensibilidad a los problemas económicos, que en parte hundieron al predecesor de Trump, Joe Biden, pero que ahora amenazan a los republicanos.

En las elecciones intermedias de noviembre, la Cámara de Representantes y un tercio del Senado estarán en juego.

a
La política migratoria del presidente Donald Trump ha generado bastante polémica. Foto: Getty Images

Trump ya advirtió que si los demócratas toman el control, podrían intentar un proceso de destitución en su contra.

¿Marcha atrás?

En este escenario, el generalmente grandilocuente Trump ha dado marcha atrás en varios temas.

Eliminó de su cuenta de Truth Social un video racista referido a Barack y Michelle Obama, que la Casa Blanca inicialmente defendió atribuyéndolo al “error” de un misterioso “empleado”. Pero incluso senadores republicanos rompieron filas para criticar al presidente por su posteo.

Oposición a planes migratorios de Estados Unidos: medidas generan protestas

También puso fin a una masiva operación de control migratorio en Minneapolis, Minnesota, tras semanas de protestas, marcadas por las muertes de dos ciudadanos estadounidenses a manos de agentes federales.

A nivel internacional, el presidente estadounidense abandonó sus amenazas de anexar Groenlandia tras alcanzar un acuerdo, cuyos términos siguen siendo imprecisos, durante su visita al Foro de Davos.

Mientras tanto, las impugnaciones a las políticas de Trump avanzan lentamente en los tribunales.

“Dudo mucho que el presidente Trump llegue hasta una acción similar a la del caso de Maduro”.
El presidente Donald Trump abandonó sus amenazas de anexar Groenlandia. Foto: GETTY IMAGES

Podría enfrentar nuevos reveses en la economía, la inmigración y su vasta campaña de venganza política e intimidación.

Por ejemplo, un juez bloqueó temporalmente las sanciones impuestas por el Pentágono contra un senador demócrata, exoficial militar, que había provocado la ira del mandatario al sugerir que los soldados “rechacen órdenes ilegales”.

Estados Unidos, a punto de una parálisis presupuestaria por temas de control de inmigración

Otro juez citó la Biblia: “Entonces Jesús lloró”, al ordenar la liberación de un niño de cinco años enviado con su padre a un centro de detención de migrantes.

*Con información de AFP.

Más de Mundo

La mujer fue identificada gracias a un tatuaje que tenía en su torso.

Conmoción en España: joven colombiano es asesinado a cuchilladas por un niño de 13 años; padres narran lo qué pasó

x

Canciller de Cuba acusa a EE. UU. de “acciones criminales e ilegales que constituyen un despiadado castigo colectivo al pueblo”

De izquierda a derecha: Nemesio Oseguera Cervantes, alias el Mencho, y el ejército mexicano.

Estados Unidos confirmó que participó con inteligencia en la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias el Mencho

Muerte de alias el Mencho en México.

Así trasladan en México los restos de Nemesio Oseguera Cervantes, alias el Mencho: en video quedó registrado

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se pronunció tras la muerte del narcotraficante Nemesio Oseguera, alias el Mencho.

Claudia Sheinbaum hace llamado a mantener la calma tras los hechos de violencia por la muerte de Nemesio Oseguera, alias Mencho

Una tormenta de rápido desarrollo amenaza con azotar la costa este de EE. UU. con 30 cm o más de nieve a partir del domingo.

Nueva York declara el estado de emergencia por tormenta de nieve: habrá toque de queda

Los habitantes de Guadalajara, en México, han recibido varios mensajes en los cuales se advierte que “no salgan de sus casas”, ante el riesgo de una retaliación del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por la muerte de su jefe, Nemesio Oseguera Cervantes, alias el Mencho, quien fue abatido este domingo 22 de febrero.

“Los civiles que se encuentren afuera pueden ser abatidos”: mexicana relata en SEMANA el “código rojo” que se vive tras la muerte del Mencho

De izquierda a derecha: Nemesio Oseguera Cervantes, alias el Mencho, y el ejército mexicano.

Se conocen detalles de la muerte del narcotraficante Nemesio Oseguera Cervantes, alias el Mencho, en México: intentaron salvarlo

Un policía vigila un vehículo calcinado tras ser incendiado en una carretera de Guadalajara, tras la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, El Mencho.

Estados Unidos alerta a sus ciudadanos en México tras la muerte del narcotraficante Nemesio Oseguera Cervantes, alias el Mencho

Noticias Destacadas