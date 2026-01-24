Estados Unidos

Nuevo tiroteo en Minneapolis: agentes de ICE disparan a un hombre en plena calle; el momento fue captado en video

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) le informó a ‘Fox News’ que el sospechoso estaba armado con una pistola y dos cargadores.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Mundo
24 de enero de 2026, 5:14 p. m.
Hombre fue baleado en Minneapolis.
Hombre fue baleado en Minneapolis. Foto: X/@ReallyAmerican1

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, denunció el sábado “otro tiroteo atroz” por parte de agentes federales en Estados Unidos, dos semanas después de que un miembro del servicio de inmigración (ICE) matara a tiros a una estadounidense de 37 años en Mineápolis.

“Acabo de hablar con la Casa Blanca después de otro tiroteo atroz por parte de agentes federales esta mañana. Minnesota ya está harta. Esto es repugnante”, dijo Walz en X.

El gobierno de Mineápolis dijo en la misma red social “tener conocimiento” de “nuevos disparos que involucran a fuerzas del orden federales” cerca de un cruce de calles de esta ciudad del norte de Estados Unidos, sacudida desde hace varias semanas por manifestaciones contra la presencia de ICE.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) le dijo a Fox News que el sospechoso estaba armado con una pistola y dos cargadores.

Mundo

Gustavo Petro confirmó los puntos que quiere discutir en reunión con autoridades ecuatorianas por tensión comercial

Mundo

Donald Trump lanzó una amenaza directa de 100% de aranceles a este país, si firma acuerdo comercial con China

Mundo

Desde el 21 de enero, ciudadanos de 75 países no podrán solicitar la ‘green card’ en EE. UU. por decisión del gobierno Trump

Mundo

Trump reveló el nombre del arma que usó el ejército para lograr la captura de Maduro; contó nuevos detalles

Mundo

Impactante explosión en edificio de Nueva York provocó un voraz incendio y alarmó a las autoridades

Mundo

Revelan documento del Pentágono sobre plan de dominio militar para el 2026: estos son los países que menciona

Mundo

Régimen de Venezuela ofrece espectáculo de drones en Caracas para exigir la liberación de Nicolás Maduro y Delcy Rodríguez

Noticias Estados Unidos

Recomendaciones para hacerle frente a la tormenta invernal Fern en Estados Unidos: Podrían salvarle la vida

Deportes

La semana del Super Bowl: varios espectáculos anteceden el partido y el show de entretiempo

Confidenciales

Lo que cuenta Carlos Lehder de la prisión en la que está Nicolás Maduro

En desarrollo...

Más de Mundo

Hombre fue baleado en Minneapolis

Nuevo tiroteo en Minneapolis: agentes de ICE disparan a un hombre en plena calle; el momento fue captado en video

Gustavo Petro durante el encuentro con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa.

Gustavo Petro confirmó los puntos que quiere discutir en reunión con autoridades ecuatorianas por tensión comercial

Donald Trump Aranceles

Donald Trump lanzó una amenaza directa de 100% de aranceles a este país, si firma acuerdo comercial con China

GREEN CARD

Desde el 21 de enero, ciudadanos de 75 países no podrán solicitar la ‘green card’ en EE. UU. por decisión del gobierno Trump

DONALD TRUMP, NICOLÁS MADURO

Trump reveló el nombre del arma que usó el ejército para lograr la captura de Maduro; contó nuevos detalles

Esta imagen, distribuida por el departamento de bomberos de la Ciudad de Nueva York (FDNY, por sus siglas en inglés), muestra las labores de extinción de un incendio en las dos plantas superiores de un edificio residencial de gran altura en el Bronx, en la Ciudad de Nueva York, el 24 de enero de 2026. (FDNY vía AP)

Impactante explosión en edificio de Nueva York provocó un voraz incendio y alarmó a las autoridades

Donald Trump y ejército de los Estados Unidos. Hoja de ruta 2026.

Revelan documento del Pentágono sobre plan de dominio militar para el 2026: estos son los países que menciona

Show de drones en Caracas

Régimen de Venezuela ofrece espectáculo de drones en Caracas para exigir la liberación de Nicolás Maduro y Delcy Rodríguez

Janis Broom quita la nieve de su camino de entrada el lunes 17 de febrero de 2025, Brattleboro, Vermont, después de una tormenta invernal el domingo.

Recomendaciones para hacerle frente a la tormenta invernal Fern en Estados Unidos: Podrían salvarle la vida

Diosdado Cabello en marcha por liberación de Nicolás Maduro

Diosdado Cabello habló de “traición” en pleno evento público; mostró su postura frente a Delcy Rodríguez

Noticias Destacadas