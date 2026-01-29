Liam Conejo Ramos, niño de 5 años detenido por ICE, no está bien de salud: inquietantes palabras de la madre del menor

El niño de cinco años detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), identificado como Liam Conejo Ramos, permanece bajo custodia junto a su padre en el centro de detención familiar de Dilley, en Texas. En los últimos días, a pesar de la divulgación de nuevos detalles sobre su detención, la atención se ha centrado en el estado de salud del menor.

La madre del menor reveló detalles sobre su estado de salud y denunció las condiciones de alimentación en el centro de detención. “Liam se está enfermando porque la comida que reciben no es de buena calidad. Tiene dolor de estómago, vómitos, fiebre y ya no quiere comer”, afirmó.

El niño de cinco años, Liam Conejo Ramos, fue escoltado por un agente de ICE en Columbia Heights, Minnesota, tras ser detenido junto a su padre. Foto: Tomado de internet

Autoridades confirman el estado de salud del pequeño Liam

La superintendente de las Escuelas Públicas de Columbia Heights, Zena Stenvik, quien ha seguido de cerca la situación del pequeño Liam, confirmó las declaraciones de la madre.

Stenvik manifestó su preocupación y declaró: “Liam no está bien. Tiene fiebre y estoy profundamente preocupada por su bienestar físico y emocional en esa instalación”.

Además, este miércoles, el congresista demócrata Joaquín Castro visitó al menor en el centro de detención. Al salir del recinto, publicó en su cuenta de X: “Liam no se veía bien” y aseguró sentirse preocupado por su estado.

El propio congresista difundió una imagen del encuentro en sus redes sociales y añadió: “Acabo de visitar a Liam y a su padre en el centro de detención de Dilley. Exigí su liberación y le hice saber cuánto lo quieren su familia, su escuela y nuestro país, y cuánto rezan por él”.

El congresista visitó a Liam y a más niños que se encuentran en el centro de detención. Foto: X: @JoaquinCastrotx

El representante escribió: “Pido al pueblo estadounidense que siga alzando la voz”. Mientras el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) asegura que detuvieron al menor por “motivos de seguridad”.

En medio de una entrevista con el medio CNN, el representante Castro expresó lo que conversó con el menor: “Dijo que extraña a sus compañeros de clase y a su familia y quiere volver a la escuela”.

“Sigue preguntando por ese gorro y esa mochila que están en la foto”, dijo el congresista. “Creo que se los quitaron”.

La fotografía difundida muestra al pequeño Liam Conejo Ramos, de cinco años, con su mochila y gorro. Foto: Tomado de internet

Castro también conversó con el padre de Liam. “Estaba muy preocupado por su esposa”, afirmó el congresista en declaraciones a CNN. La mujer se encuentra actualmente embarazada y, según relataron vecinos, los agentes de ICE también habrían intentado arrestarla, presuntamente utilizando al niño de cinco años como “carnada”.

Cuando el representante se dirigía al centro de detención, manifestó en un video publicado en sus redes que a Liam y su padre “los mantienen bajo encierro”.

El padre del menor es ecuatoriano. Foto: Composición SEMANA/ X: @TheDemocrats / Getty

Sin embargo, la portavoz del DHS, Tricia McLaughlin, lo desmintió: “El Centro de Procesamiento de Inmigración de Dilley NO está bajo encierro”, dijo en una declaración.

Además, aseguró: “ICE nunca negaría atención médica a ningún extranjero ilegal. Este tipo de calumnias están llevando a que nuestros agentes enfrenten un aumento de más del 1.300 % en agresiones contra ellos”.