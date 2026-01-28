Estados Unidos

Agentes de ICE implicados en muerte de manifestante en Mineápolis son suspendidos

Es el primer anuncio de conocimiento público que demuestra rechazo a los abusos de la agencia migratoria.

Redacción Mundo
28 de enero de 2026, 7:27 p. m.
Agentes federales apuntan con sus armas a manifestantes cerca del lugar donde agentes federales mataron a tiros a Alex Pretti, de 37 años, en Minneapolis el sábado 24 de enero de 2026. (Ellen Schmidt/MinnPost vía AP)
Agentes federales apuntan con sus armas a manifestantes cerca del lugar donde agentes federales mataron a tiros a Alex Pretti, de 37 años, en Minneapolis el sábado 24 de enero de 2026. (Ellen Schmidt/MinnPost vía AP) Foto: AP

Los agentes federales de inmigración implicados en la muerte a tiros de un manifestante en Mineápolis fueron suspendidos de sus funciones. Así lo reportaron el miércoles medios estadounidenses.

“Se trata de un protocolo estándar”, afirmó un portavoz del ICE a la AFP.

Importantes medios como The New York Times confirmaron que al menos dos agentes fueron sancionados por la muerte del enfermero Alex Pretti, quien el sábado recibió varios disparos luego de ser inmovilizado en el suelo por varios oficiales de ICE.

¿Qué es ICE y cómo funciona? Esto es lo que dice la ley sobre la agencia migratoria de Estados Unidos

Ante la serie de polémicas a las que se ha enfrentado en el último mes el Servicio de Inmigración y Aduana (ICE), esta sería la primera decisión de conocimiento público que refleja un rechazo a los presuntos abusos cometidos por la agencia.

La administración Trump se ha encargado de respaldar a los agentes en las polémicas; de hecho, tras la muerte de Alex Pretti, el presidente declaró: “No puedes llevar un arma a una manifestación contra ICE”, ya que se presume que el manifestante tuviera una pistola durante las protestas.

Donald Trump advierte al alcalde de Mineápolis

El presidente Donald Trump criticó al alcalde de Minneapolis tras su negativa a cooperar con operativos migratorios federales.
El presidente Donald Trump criticó al alcalde de Minneapolis tras su negativa a cooperar con operativos migratorios federales. Foto: Composición Semana/ X@MayorFrey/ Getty Images

El alcalde de Minnesota, Jacob Frey, señaló: X: “El trabajo de nuestra policía es garantizar la seguridad de los ciudadanos, no hacer cumplir las leyes federales de inmigración”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió el miércoles al alcalde de Mineápolis que está “jugando con fuego” cuando cuestiona su política migratoria.

Pese a que la administración de Trump parecía tratar de calmar la tensa situación, el presidente se arremetió este miércoles contra el alcalde de Mineápolis, el demócrata Jacob Frey, quien afirmó el martes en X que “no aplica ni aplicará las leyes federales de inmigración”.

Celebridades estadounidenses como Ariana Grande en contra de agencia migratoria de Trump: lista de famosos que llevan pin “ICE Out”
x
Importante anuncio de Jacob Frey. Foto: Getty Images

“¿Podría alguien de su círculo íntimo explicarle que esta afirmación constituye una violación muy grave de la ley y que está JUGANDO CON FUEGO?”, reaccionó Trump en su plataforma Truth Social.

Donald Trump envió su representante a Minnesota

Encargado de la política fronteriza de la Casa Blanca, Tom Homan
Encargado de la política fronteriza de la Casa Blanca, Tom Homan Foto: AFP

En el marco de la tensa situación en el estado, Donald Trump envió a Tom Homan, su “zar” de la inmigración. El enviado por el gobierno nacional es “duro pero justo”, según el presidente, y fue el director de ICE en su primer periodo en la Casa Blanca.

En la mañana del lunes, cuando se anunció el importante movimiento, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró que, a pesar de la llegada de Homan, el gobierno se compromete con “seguir arrestando a los peores criminales extranjeros ilegales”

x
MINEÁPOLIS, MINNESOTA - 13 DE ENERO: Agentes del ICE detienen a una mujer tras sacarla de un automóvil el 13 de enero de 2026 en Minneapolis, Minnesota. (Foto de Stephen Maturen/Getty Images) Foto: Getty Images

*Con información de AFP

