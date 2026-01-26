Tom Homan, el hombre “duro pero justo” que envía Trump a Minnesota tras la muerte de Alex Pretti en Minneapolis

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció a través de su red Truth Social el envío de su “zar” antimigración, Tom Homan, al estado de Minnesota.

El importante anuncio del presidente Trump se da luego de las manifestaciones que se presentaron en Minneápolis desde el viernes hasta el domingo. En medio de los climas extremos de Estados Unidos, los ciudadanos de Minnesota salieron a las calles para rechazar el operativo que concluyó con la captura de Liam Conejo Ramos, un niño de 5 años.

Durante las manifestaciones del sábado, el gobernador, Tim Walz, denunció la segunda muerte en el mes de un habitante de Minnesota, tras ser abaleado por un agente de ICE.

Se trató de la muerte de Alex Pretti, un enfermero estadounidense que vivía en Minneapolis, y murió durante las protestas, luego de que le disparara un funcionario de la agencia migratoria.

BREAKING: The Minneapolis PD are now reporting that ICE has taken witnesses from the shooting today to the Whipple Federal building and ordered the local police to LEAVE the scene immediately. What the hell are they trying to cover up? pic.twitter.com/6KGrCzoNOo — Ed Krassenstein (@EdKrassen) January 24, 2026

¿Quién es Tom Homan, el enviado de Trump?

Encargado de la política fronteriza de la Casa Blanca, Tom Homan Foto: AFP

El presidente calificó a Tom Homan como el “zar de la inmigración”; fue el director de ICE durante un año y medio, en la primera administración de Donald Trump, y es considerado como uno de los arquitectos de la estrategia de “mano dura” contra la inmigración regular.

Este lunes en la mañana, el presidente de Estados Unidos dejó entrever un poco del perfil de Homan: “No ha estado involucrado en esa zona, pero conoce y aprecia a mucha gente de allí”, señaló en sus redes sociales.

Además, Trump advirtió: “Tom es duro pero justo, y me reportará directamente”. El Gobierno nacional defendió el tiroteo fatal para Alex Pretti, asegurando que el agente lo hizo en legítima defensa.

La llegada de Homan al estado de Minnesota promete “seguir arrestando a los peores criminales extranjeros ilegales”, así lo anunció Karoline Leavitt, la secretaria de prensa de la Casa Blanca.

Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca. Foto: Getty Images

Leavitt señaló: “Tom se coordinará con quienes lideran las investigaciones sobre el fraude masivo y generalizado que ha resultado en el robo de miles de millones de dólares de los contribuyentes a ciudadanos respetuosos de la ley en Minnesota“.

Demócratas lideran estado y han reconocido la problemática del fraude de Minnesota. No obstante, señalaron al presidente Trump de fomentar odio en el territorio.

Líderes del Senado, como Chuck Schumer calificó la situación actual de Minnesota como “espantosa” y anunció que se opondrán al proyecto de ley que propone financiar al DHS.

Medios estadounidenses aseguran que la llegada de Tom Homan a Minnesota puede afectar directamente a Kristi Noem, secretaria del DHS, al ser un posible rival directo para ocupar el mismo rol en el gobierno.

Sin embargo, Noem celebró públicamente el anuncio: “Esta es una buena noticia para la paz, la seguridad y la rendición de cuentas en Minneapolis”, dijo en una publicación en X.