Conmoción en EE. UU. por polémica detención de Liam Conejo Ramos, niño latinoamericano de cinco años: protestas y respuesta de Ecuador

Indignación en Estados Unidos, luego de que el ICE haya capturado a Liam Ramos, un niño de cinco años, cuando arrestaban a su padre ecuatoriano. En el operativo fueron detenidos cuatro menores más.

Tras la redada contra migrantes en Minnesota, la ciudadanía volvió a las calles. ICE confirmó que Liam Conejo Ramos y su padre están en el centro residencial de detención familiar más grande de Estados Unidos, en el estado de Texas.

Al confirmarse la nacionalidad ecuatoriana del niño y su padre, se esperaba la respuesta del gobierno latinoamericano. Tras la viralización del hecho, la cancillería de ese país envió un comunicado dirigido al ICE.

ICE captura a cuatro estudiantes, incluido un niño de 5 años; indignación en Minnesota contra la agencia migratoria

El niño de 5 años, Liam Conejo Ramos, fue escoltado por un agente de ICE en Columbia Heights, Minnesota, tras ser detenido junto a su padre. Foto: Tomado de internet

Comunicado de la Cancillería de Ecuador

Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana se aseguró que el Gobierno ecuatoriano está monitoreando la situación del menor. El comunicado añadió: “Solicito de inmediato información oficial al ICE para obtener mayores detalles sobre el caso y la situación actual del menor”.

La estadía legal o ilegal del padre del menor no ha sido confirmada por la cancillería. El abogado de la familia y la superintendente del distrito escolar de Minnesota, Zena Stenvik, afirmaron que el ecuatoriano tenía permiso por asilo y no tenían orden de deportación.

Mientras tanto, los comunicados del Departamento de Seguridad estadounidense aseguraron que el padre era un inmigrante ilegal; incluso mencionaron que durante la administración Biden había sido capturado y dejado en libertad.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, aseguró que el padre huyó y dejó completamente solo al niño; por su parte, el ICE comunicó que intentaron dejar a Liam en su casa, pero nadie quiso recibirlo.

El congresista demócrata Joaquín Castro rechazó la explicación de Vance y calificó a las autoridades de Seguridad Nacional de “mentirosos compulsivos”.

Protestas en Minnesota

El arresto del niño conmocionó a todo el estado y líderes políticos como Kamala Harris se han pronunciado duramente en contra de la agencia migratoria. La demócrata aseguró que Liam Ramos estaba “siendo usado como carnada por el ICE”.

Motivados por el descontento general, en la tarde de este viernes se concentraron manifestaciones en el centro de Minneápolis, en donde, a pesar de las condiciones climáticas, los ciudadanos se unen para rechazar al ICE.

Esta no es la primera protesta del mes en este estado; desde el 13 de enero, la ciudadanía rechaza las redadas de la agencia migratoria. Miles de ciudadanos se sumaron a un movimiento independiente que busca regular al ICE; hoy suman al menos 5.000 voluntarios.