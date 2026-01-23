Estados Unidos

Conmoción en EE. UU. por polémica detención de Liam Conejo Ramos, niño latinoamericano de cinco años: protestas y respuesta de Ecuador

ICE justifica la detención del menor con la supuesta estadía ilegal de su padre, el paradero de los otros cuatro niños es desconocido.

GoogleSiga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Camilo Eduardo Velásquez

Camilo Eduardo Velásquez

23 de enero de 2026, 9:39 p. m.
Respuesta de Ecuador y protestas en Minnesota tras la detención de Liam Conejo Ramos.
Respuesta de Ecuador y protestas en Minnesota tras la detención de Liam Conejo Ramos. Foto: Bandera: Getty / Protestas: Getty / Liam Conejo Ramos: X: @TheDemocrats

Indignación en Estados Unidos, luego de que el ICE haya capturado a Liam Ramos, un niño de cinco años, cuando arrestaban a su padre ecuatoriano. En el operativo fueron detenidos cuatro menores más.

Tras la redada contra migrantes en Minnesota, la ciudadanía volvió a las calles. ICE confirmó que Liam Conejo Ramos y su padre están en el centro residencial de detención familiar más grande de Estados Unidos, en el estado de Texas.

Al confirmarse la nacionalidad ecuatoriana del niño y su padre, se esperaba la respuesta del gobierno latinoamericano. Tras la viralización del hecho, la cancillería de ese país envió un comunicado dirigido al ICE.

ICE captura a cuatro estudiantes, incluido un niño de 5 años; indignación en Minnesota contra la agencia migratoria
El niño de 5 años, Liam Conejo Ramos, fue escoltado por un agente de ICE en Columbia Heights, Minnesota, tras ser detenido junto a su padre.
El niño de 5 años, Liam Conejo Ramos, fue escoltado por un agente de ICE en Columbia Heights, Minnesota, tras ser detenido junto a su padre. Foto: Tomado de internet

Comunicado de la Cancillería de Ecuador

Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana se aseguró que el Gobierno ecuatoriano está monitoreando la situación del menor. El comunicado añadió: “Solicito de inmediato información oficial al ICE para obtener mayores detalles sobre el caso y la situación actual del menor”.

Deportes

Trinity Rodman se convierte en la futbolista mejor pagada del mundo: ¿cuánto ganará por año?

Noticias Estados Unidos

Bajo la nieve: importantes acumulaciones de nieve se esperan en medio de la tormenta invernal Fern

Noticias Estados Unidos

¿De dónde viene la ola de frío extremo en Estados Unidos? El NWS explica el vórtice polar que afecta a más de 150 millones de personas

Noticias Estados Unidos

Esta es la millonaria deuda que deja EE. UU. a la OMS, tras confirmar oficialmente su salida

Noticias Estados Unidos

Capturan a Ryan Weddin, excampeón olímpico que ha sido comparado con Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán

Noticias Estados Unidos

Logró engañar a tres aerolíneas: se hizo pasar por un empleado activo y viajó gratis durante años

Noticias Estados Unidos

¿Una burla? La Casa Blanca modifica con IA la foto de una manifestante arrestada para mostrarla llorando

Noticias Estados Unidos

Se organizan “observadores de ICE”: entrenan para vigilar a los agentes y alertar a la comunidad en medio de los operativos

Noticias Estados Unidos

ICE captura a cuatro estudiantes, incluido un niño de 5 años; indignación en Minnesota contra la agencia migratoria

Noticias Estados Unidos

Video: Robyn Argote Crooks, inmigrante cubano, fue capturado luego de estrellar vehículos de ICE

La estadía legal o ilegal del padre del menor no ha sido confirmada por la cancillería. El abogado de la familia y la superintendente del distrito escolar de Minnesota, Zena Stenvik, afirmaron que el ecuatoriano tenía permiso por asilo y no tenían orden de deportación.

Mientras tanto, los comunicados del Departamento de Seguridad estadounidense aseguraron que el padre era un inmigrante ilegal; incluso mencionaron que durante la administración Biden había sido capturado y dejado en libertad.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, aseguró que el padre huyó y dejó completamente solo al niño; por su parte, el ICE comunicó que intentaron dejar a Liam en su casa, pero nadie quiso recibirlo.

El congresista demócrata Joaquín Castro rechazó la explicación de Vance y calificó a las autoridades de Seguridad Nacional de “mentirosos compulsivos”.

Protestas en Minnesota

El arresto del niño conmocionó a todo el estado y líderes políticos como Kamala Harris se han pronunciado duramente en contra de la agencia migratoria. La demócrata aseguró que Liam Ramos estaba “siendo usado como carnada por el ICE”.

Motivados por el descontento general, en la tarde de este viernes se concentraron manifestaciones en el centro de Minneápolis, en donde, a pesar de las condiciones climáticas, los ciudadanos se unen para rechazar al ICE.

Se organizan “observadores de ICE”: entrenan para vigilar a los agentes y alertar a la comunidad en medio de los operativos

Esta no es la primera protesta del mes en este estado; desde el 13 de enero, la ciudadanía rechaza las redadas de la agencia migratoria. Miles de ciudadanos se sumaron a un movimiento independiente que busca regular al ICE; hoy suman al menos 5.000 voluntarios.

Más de Noticias Estados Unidos

X

Conmoción en EE. UU. por polémica detención de Liam Conejo Ramos, niño latinoamericano de cinco años: protestas y respuesta de Ecuador

X

Trinity Rodman se convierte en la futbolista mejor pagada del mundo: ¿cuánto ganará por año?

La tormenta ha causado estragos. Algunos vehículos quedaron prácticamente tapados por la nieve.

Bajo la nieve: importantes acumulaciones de nieve se esperan en medio de la tormenta invernal Fern

x

¿De dónde viene la ola de frío extremo en Estados Unidos? El NWS explica el vórtice polar que afecta a más de 150 millones de personas

ARCHIVO - El logotipo de la Organización Mundial de la Salud visto en la sede de la OMS en Ginebra, Suiza, 11 de junio de 2019. (AP Foto/Anja Niedringhaus, Archivo)

Esta es la millonaria deuda que deja EE. UU. a la OMS, tras confirmar oficialmente su salida

Ryan Weddin

Capturan a Ryan Weddin, excampeón olímpico que ha sido comparado con Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán

Avión

Logró engañar a tres aerolíneas: se hizo pasar por un empleado activo y viajó gratis durante años

x

¿Una burla? La Casa Blanca modifica con IA la foto de una manifestante arrestada para mostrarla llorando

La intensa tormenta Blizzard, mientras las autoridades recomiendan viajar solo en casos de emergencia.

Tormenta Fern se aproxima a Texas y enciende las alarmas

Se espera la formación de estructuras de tormentas muy grandes las cuales podrías desplazarse cientos de kilómetros durante la noche.

Esto es lo que debe tener en casa para sobrevivir a la tormenta invernal extrema en Estados Unidos

Noticias Destacadas