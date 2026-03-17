Gregory Bovino, el agente que dirigió algunas de las agresivas redadas migratorias del gobierno de Trump y que generó un gran número de críticas, anunció recientemente que se retira.

Greg Bovino, el personaje detrás de la agresiva campaña de Donald Trump contra los inmigrantes

Bovino, de 55 años de edad, dijo el lunes al medio de comunicación The New York Times que se jubilará en las próximas semanas de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, después de décadas de servicio.

Redadas migratorias en Estados Unidos. Foto: AP

Bovino se convirtió en un personaje ampliamente cuestionado durante el segundo mandato de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, donde fue jefe de operativos en ciudades gobernadas por demócratas como Los Ángeles, Chicago, Nueva Orleans y, de forma más notoria, en Minneapolis.

Bovino era conocido por su enfoque entusiasta y agresivo en las redadas, las cuales generaron conmoción al interior de los Estados Unidos.

El agente próximo a retirarse se convirtió en una figura que aparecía habitualmente en las noticias, vistiendo ya sea equipo táctico de estilo militar o un largo abrigo verde que sus críticos denunciaban como un uniforme de estilo militar alemán.

La carrera de Bovino se vino abajo en Minneapolis, donde supervisó violentas redadas en las que dos manifestantes, ciudadanos estadounidenses, fueron abatidos a tiros por agentes federales, lo que ocasionó que distintas personas decidieran salir a manifestarse en contra de las acciones violentas perpetradas.

Bovino afirmó en enero que la segunda de esas dos víctimas mortales, Alex Pretti, tenía la intención de llevar a cabo una “masacre”, ya que portaba un arma de fuego.

Sin embargo, de acuerdo con lo que se conoce del caso, Pretti tenía licencia para el arma y en ningún momento la desenvainó. Pese a esto, fue alcanzado por varios disparos que le produjeron la muerte.

Bovino, por su parte, defendió el comportamiento de esos agentes, quienes en este momento se encuentran sometidos a investigación. Todo este tema provocó indignación en distintos sectores, incluida la oposición demócrata.

Bovino se retirará próximamente. Foto: AFP

En medio de la fuerte crítica a las redadas en Minneapolis, Donald Trump finalmente destituyó a Bovino y lo reemplazó por el jefe de política fronteriza, Tom Homan, considerado más conciliador.

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El gobierno anunció el fin de las redadas en Minneapolis, denominadas Operación Metro Surge, el pasado 12 de febrero.

Este tipo de redadas también han generado escenas dramaticas que han sido difundidas por redes sociales. Las políticas migratorias han ocupado un lugar importante en la agenda propuesta por el gobierno norteamericano, en cabeza del mandatario republicano Donald Trump.

*Con información de AFP.