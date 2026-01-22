Mundo

Ecuador responde a suspensión de venta de energía de Colombia: esto confirmó el Gobierno de Noboa

El Gobierno nacional ecuatoriano ratificó su compromiso de garantizar un suministro eléctrico confiable.

Redacción Mundo
22 de enero de 2026, 9:11 p. m.
Daniel Noboa y Gustavo Petro.
Daniel Noboa y Gustavo Petro. Foto: Presidencia de Educador / Presidencia Colombia

En medio de la escalada de tensiones entre el gobierno de Gustavo Petro y su homólogo, Daniel Noboa, Ecuador confirmó que “el sistema eléctrico ecuatoriano cuenta con capacidad suficiente para cubrir de manera autónoma la demanda diaria”.

La confrontación comercial entre Colombia y Ecuador estalló este miércoles, cuando el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, anunció la aplicación de un arancel de seguridad del 30 % a los productos importados desde Colombia.

En respuesta, el Gobierno colombiano decidió suspender de manera temporal el suministro de energía eléctrica hacia Ecuador y, además, estableció un impuesto aduanero del mismo porcentaje (30 %) sobre las mercancías provenientes de ese país.

“El Gobierno nacional informa a la ciudadanía que, en condiciones normales de operación, el sistema eléctrico ecuatoriano cuenta con capacidad suficiente para cubrir de manera autónoma la demanda diaria de energía, incluso ante la indisponibilidad de la importación de energía desde Colombia”, informó el Ministerio de Medio Ambiente de Ecuador.

“A la fecha de hoy, el Sistema Nacional Interconectado registra una disponibilidad real de 5454 MW, lo que permite atender la demanda nacional con generación propia, manteniendo márgenes operativos adecuados y estabilidad en el suministro eléctrico”, dice el comunicado.

El gobierno de Noboa dio un parte de tranquilidad a la ciudadanía y ratificó su compromiso para garantizar el suministro de energía.

Ecuador suspendió el servicio eléctrico por hasta seis horas. Imagen de referencia
Colombia suspendió la exportación de energía al país vecino. Imagen de referencia. Foto: Anadolu via Getty Images

“El Sistema Nacional Interconectado opera con normalidad y bajo monitoreo permanente. El Gobierno nacional ratifica su compromiso de garantizar un suministro eléctrico confiable, continuo y seguro, priorizando la estabilidad del sistema y la tranquilidad de la ciudadanía”.

Colombia y Ecuador comparten una línea fronteriza de 600 kilómetros desde el Pacífico hasta la selva de la Amazonía, donde operan guerrillas colombianas y organizaciones binacionales dedicadas al tráfico de drogas, de armas y a la minería ilegal.

Gustavo Petro reveló cuándo reactivará Colombia la exportación de electricidad a Ecuador

En orillas políticas opuestas, pero socios comerciales importantes en la región, Noboa y Petro chocan con frecuencia.

Tras la decisión de Colombia sobre la energía, Ecuador anunció nuevas tarifas al transporte de petróleo del país vecino por uno de sus oleoductos.

“La tarifa de transporte del crudo colombiano por el OCP (Oleoducto de Crudos Pesados) tendrá la reciprocidad recibida en el caso de la electricidad”, informó la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, en un escueto mensaje en X.

Ecuador exporta crudo e importa combustibles. El OCP ha transportado 46 millones de barriles de petróleo colombiano desde 2013, cuando el país empezó a utilizar la tubería para llevarlo desde la selva hasta un puerto en el Pacífico ecuatoriano.

La producción de crudo de Ecuador se ubicó en 469.000 barriles diarios en noviembre pasado, de los cuales un 39 % se movilizó por el OCP, según los datos del Banco Central.

*Con información de AFP.

