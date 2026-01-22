Las relaciones entre el presidente Gustavo Petro y el mandatario de Ecuador, Daniel Noboa, atraviesan por su peor momento. Situación que quedó en evidencia luego de que Noboa anunció que impondrá aranceles del 30 % a los productos importados desde Colombia.

Noboa argumentó esa drástica medida al expresar que no ha visto una real cooperación del Gobierno de Petro en la lucha contra estructuras criminales en la frontera.

En respuesta a los aranceles del Gobierno ecuatoriano, la administración de Gustavo Petro anunció que suspenderá la exportación de electricidad al vecino país.

“Bueno, esperamos cerrar comentarios en los próximos minutos, horas; […] esperamos que la hora cero de esta decisión sea a partir de las seis de la tarde del día de hoy, obviamente coordinando con los despachos, coordinando con las autoridades competentes”, expresó el ministro de Minas y Energía de Colombia, Edwin Palma.

Sin embargo, el mandatario colombiano reveló cuándo se podría restablecer la exportación de energía a Ecuador: “No lo queremos por el pueblo ecuatoriano, pueblo hermano; apenas sepamos que nuestra oferta eléctrica es plenamente suficiente, en el mediano plazo se restituirá nuestro servicio”.

En otro mensaje, Petro manifestó: “Hemos incautado más de 200 toneladas de cocaína en la frontera con Ecuador, hemos hecho centenares de combates y recuperado centenares de fusiles en la frontera. Combatimos a fondo el tráfico de narcotráfico hacia el sur por mar, tierra y aire. Ya logramos varios centros de articulación de inteligencias en Puerto Leguízamo, Putumayo, Colombia, Manaos, Brasil, e inauguramos en Leticia, Amazonas, uno de los 16 radares modernos que licité. La colaboración con las Fuerzas Militares de Ecuador es estrecha”.

“Sé que hay una expansión de la violencia y las bandas hacia Ecuador y que entre las bandas se encontró, por ejemplo, a Óscar Alcántara, alias ‘el mosco’, que el Gobierno ecuatoriano logró capturar y que está sindicado de participar en el asesinato del senador colombiano Miguel Uribe Turbay; esperamos se nos entregue”, recalcó.

Y avanzó: “Nosotros ya hemos entregado grandes capos de bandas y mafias capturados en nuestro país y regresados a Ecuador. Con mucha seriedad, nuestros dos gobiernos deben detener en los puertos del Pacífico cualquier insumo de fentanilo. Así como Colombia se ha aplicado a fondo a incautar la cocaína, entonces podemos, si Ecuador lo quiere, adelantar el plan de detención de insumos de fentanilo en todo el Pacífico americano”.

“Invito a Ecuador y a los países en el Pacífico americano a acordar el gran tratado americano sobre prohibición e incautación de insumos del fentanilo. El fentanilo es una droga de destrucción masiva de la humanidad y necesita de la acción de todos nuestros sistemas de salud y represión. Espero que el Ecuador haya agradecido que, cuando se nos necesitó, acudimos solidarios con la energía”, dijo el jefe de Estado.

Finalmente expresó: “La articulación de todo el sistema eléctrico americano es clave para que todos los países de las tres Américas, desde Alaska y Canadá hasta la Patagonia, tengan matrices de generación eléctrica limpia. Es fundamental para superar la peor crisis de la humanidad: la crisis climática”.

“Responderemos a las palabras expresadas hoy por el presidente Noboa de acuerdo a los principios de reciprocidad. Estaba a punto de realizarse una reunión bilateral de gabinetes entre Colombia y Ecuador, países que fueron de la Gran Colombia; ojalá se realice”.